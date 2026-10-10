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Aida Stella gemisi Muğla'nın Marmaris ilçesine çoğu Alman 2 bin 305 yolcu getirdi

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İtalya bayraklı "Aida Stella" kruvaziyeri, Muğla'nın Marmaris ilçesine çoğu Alman 2 bin 305 yolcu getirdi. Gemide 643 personel bulunurken, gümrük işlemlerinin ardından turistler Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve Yat Limanı'nı ziyaret etti; gemi akşam Antalya Limanı'na seyir edecek.

İtalya bayraklı "Aida Stella" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesine 2 bin 305 yolcu getirdi.

Mikonos Adası ziyaretinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren gemi, Marmaris Cruise Port'un büyük iskelesine yanaştırıldı. 254 metre uzunluğundaki kruvaziyerde, çoğu Alman 2 bin 305 yolcu ve 643 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve Yat Limanı ile turistik yerleri ziyaret etti.

Yolcuların bir kısmı yarın çevredeki tarihi ve doğal güzelliklere sahip yerlere düzenlenen günlük turlara katılacak.

"Aida Stella" akşam saatlerinde ilçeden ayrılarak Antalya Limanı'na seyir edecek.

Kaynak: AA
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