Yapay Zeka Zirvesi'nde Kamu Boyutu Ele Alındı

Yapay Zeka Politikaları Derneğince (AIPA) düzenlenen "AI Tomorrow Summit 2026" etkinliğinde yapay zeka uygulamalarında kamu boyutu ele alındı.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "AI Tomorrow Summit 2026", ikinci gün oturumlarıyla devam etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde ve güçlü iradesiyle küresel rekabette üst sıralara yükselen, teknolojide söz sahibi, teknolojik bağımlılıklarından hızla kurtulan, teknolojik bağımsızlığını hızla tahkim eden bir ülke konumuna eriştiğini söyledi.

Yapay zekayla birlikte şimdiye kadar ortaya koydukları gelişimi daha ileri taşımayı hedeflediklerini belirten Çoştu, "Amacımız, Türkiye'yi yapay zeka alanında güvenilir ürün ve hizmet üreten, stratejik sektörlerinde yapay zeka çözümlerinden yaygın bir şekilde istifade eden, bu teknolojinin gelişiminde katkı sağlayan, öncülük eden bir pozisyonda yatırım ve yetenek çeken bir çekim merkezi ülke olarak konumlandırmak." dedi.

Çoştu, Türkiye'nin yapay zeka dönüşümünde bu teknolojinin sunduğu imkanlardan farklı alanlarda ve sektörlerde yararlanılması ile yapay zeka çözümlerinin geliştirilerek ekonomik değer üretilmesi gibi hususların önemine değindi.

Eylem planı haftaya açıklanacak

Yapay zeka ile dijital dönüşümde ön plana çıkacak alanların başında sanayinin geldiğini vurgulayan Çoştu, şunları kaydetti:

"Tasarımdan üretime, kalite kontrolden tedarik zincirine kadar üretimin her aşaması, bu dönüşümün parçası olmalıdır. Türkiye'nin otomotiv, beyaz eşya, savunma, tekstil ve gıda gibi alanlardaki güçlü üretim yetkinlikleri yapay zeka ile desteklendiğinde yalnızca verimlilik kazanımı değil yeni ürün kategorileri ve ihracat kanalları üretecektir."

Çoştu, kamuda da politika geliştirme ve uygulama, kurumsal kapasitenin inşa edilmesi gibi boyutlardaki dönüşüm çalışmalarından da örnekler verdi.

Ulusal Yapay Zeka Eylem Planı'nı haftaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle paylaşacaklarını belirten Çoştu, bunun Türkiye için yol gösterici etki oluşturacağına inandığını sözlerine ekledi.

"Türkiye, yapay zeka alanında kritik eşikte"

AIPA Kurucusu ve Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu da yapay zeka devriminin tarihi eşiğinde olduklarını belirterek, bunun, verimlilik artışının, yüksek katma değerli üretimin, küresel yatırım çekme kapasitesinin, ekonomik bağımsızlığın ve uluslararası rekabet gücünün belirleyicisi olacağını vurguladı.

Teknoloji ve yapay zekanın, siyaset üstü kalkınma meselesi olduğuna dikkati çeken Küçükşabanoğlu, şöyle devam etti:

"Ülkemizde de yapay zeka, artık yalnızca teknoloji çevrelerinin gündemi olmaktan çıkmış, devletimizin en üst düzeyde sahip çıktığı stratejik bir gündem başlığı haline gelmiştir. İnanıyoruz ki Türkiye, yapay zeka alanına daha fazla yatırım yaparak ve girişimcilerini daha fazla destekleyerek çok daha fazla küresel başarı hikayesi çıkarabilir. Türkiye, yapay zeka alanında kritik bir eşiğe gelmiştir."

Eylem planı ilmek ilmek işlendi

Etkinlikte "Karar Noktası: Yapay Zekada Kamu Gücü ve Stratejik Yön" başlıklı oturum da gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sadullah Uzun, Türkiye'de yapay zeka okuryazarlığının artırılması, ekosistemin desteklenmesi, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin eylemlerinin oluşturulması ve takip edilmesi alanlarında çalıştıklarını belirterek, "Ulusal ve uluslararası anlamda Türkiye'nin yapay zekayla alakalı temsil edilmesi gibi genel geniş bir sorumluluk almış durumdayız." dedi.

Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nın, toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla ilmek ilmek işlendiğini dile getiren Uzun, TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü tarafından hazırlanan taslağın, akademi, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörden 500'e yakın profesyonelin katkı sunduğu 9 farklı çalıştayda olgunlaştırıldığını anlattı. Uzun, hazırlık sürecinde kurulan internet portalı aracılığıyla vatandaşlardan da binlerce nitelikli öneri toplandığını ve tüm bu verilerin TBMM ile Cumhurbaşkanlığı raporlarıyla harmonize edilerek nihai plana dönüştürüldüğünü söyledi.

Yapay zeka kullanan diplomatlar önde

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı Kamu Yapay Zeka Genel Müdürü Osman Gazi Güçlütürk de yapay zeka alanındaki gelişmeleri farklı merceklerden izlediklerine işaret ederek, "Çünkü kamuda yapılan her bir faaliyet, kamunun ortak kaynaklarından, verilerinden yapılıyor ve olası bir kötü etkisi daha fazla olabiliyor. Yurt dışında olanlarla ilgili zaten büyükelçilerimizle, genel müdürlüklerle temas içerisindeyiz, biz de kamudaki adımlarımızı bu bağlamda atıyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürü Büyükelçi Hami Aksoy da diplomatların, rapor okumanın yanında teknolojik gelişmeleri de takip etmesinin gerekliliğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Dışişleri Bakanlığına girecek bir diplomat adayının da diplomasiye sadece geleneksel gözlüklerle bakmaması, yapay zekayı kullanması, yapay zeka okuryazarlığına sahip olması ve dünyayı teknoloji gözlükleriyle görmesi lazım. Bu, demek değil ki klasik diplomatların görevi sona erdi, hayır ama yapay zeka kullanan diplomat, bir adım önde göreve başlayacak ve ülkesine daha fazla hizmet edebilecek."

Uzayda yapay zeka

Etkinlik kapsamında ODTÜ İVMER Müdürü ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Bilimsel Yapay Zeka Kurulu Üyesi Prof. Dr. Melahat Bilge Demirköz de "Uzayda Yapay Zeka" konulu konuşma yaptı.

Uzay araştırmalarında ve CERN gibi büyük veri projelerinde yapay zekanın vazgeçilmez bir araç olduğuna işaret eden Demirköz, bu teknolojinin özellikle karmaşık uzay verilerinin işlenmesi ve yörünge trafiğinin yönetilmesindeki rolünü anlattı.