'AI Tomorrow Summit'te yapay zekanın stratejik ve sektörel etkileri ele alındı

"AI Tomorrow Summit 2026" etkinliğinin ikinci gününde, yapay zekanın stratejik ve sektörel etkileri masaya yatırıldı.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu, Yapay Zeka Politikaları Derneğince (AIPA) düzenlenen "AI Tomorrow Summit 2026" etkinliğinin ikinci gününde yapay zekanın stratejik, sektörel ve evrensel etkileri çok yönlü şekilde ele alındı.

Tusaş Dijital Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Emir Beyribey, "Havacılık Sektöründe Yapay Zeka" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, havacılık sektöründeki yapay zeka uygulamalarını, kurumun yapay zeka vizyonunu ve sektördeki stratejik teknoloji hamlelerini anlattı.

Savunma sanayisinde ve özellikle havacılık alanında yapay zekanın artık bir öngörü değil, kabul edilmiş bir gerçek olduğuna dikkati çeken Beyribey, insansız hava araçlarının (İHA) otonom hareket etmelerinden, yapay zekalı komutanlarla görev icra etmelerine kadar geniş bir yelpazede çözümler ürettiklerini bildirdi.

Yapay zekanın sadece hava platformlarına entegre bir sistem olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Beyribey, yapay zekayı bir bütün olarak şirketin tamamına genişletmek için çalıştıklarını ifade etti.

Beyribey, veriye dayalı karar verme mekanizmalarının yapay zeka ile desteklenmesinin önemine değinerek, TUSAŞ olarak bu çerçeveyi "karar üstünlüğü, otonomi, kurumsal zeka ve bağımsız yapay zeka" olmak üzere dört ana eksende çizdiklerini kaydetti.

Birçok ülkede TUSAŞ ürünlerinin kullanıldığını hatırlatan Beyribey, uçuş güvenliğinin sağlanması ve operasyonların kesintisiz sürmesi için on milyonlarca dolarlık yapay zeka destekli lojistik ve bakım sistemlerinin kullanılmasının zorunluluk olduğunu dile getirdi.

Harp sahasında üretim sürdürülebilirliğinin kritik bir boyuta ulaştığına işaret eden Beyribey, asimetrik tehditlere karşı üretim maliyetlerinin önemini vurguladı.

On binlerce dolarlık, düşük maliyetli kamikaze İHA'lara karşı milyonlarca dolarlık hava savunma füzelerinin harcanmasının savaş ekonomisi açısından sürdürülebilir olmadığını belirten Beyribey, tasarım ve üretim süreçlerinde yapay zekanın sağladığı avantajlara dikkati çekti.

Bir saatlik uçuşta 10 terabayt telemetri verisi

Hava araçlarının uçuş esnasında muazzam bir veri ürettiğini söyleyen Beyribey, üzerindeki sensörlerin saniyede 3 bin kez veri ilettiğini ve bir saatlik operasyonda 10 terabayt telemetri verisi oluştuğunu, büyük veri altyapısıyla işlenen bu verilerin, yapay zeka algoritmaları sayesinde hem operasyonel risklerin öngörülmesini hem de platform sağlığının anlık olarak izlenerek karar destek mekanizmalarına katkı sunduğunu kaydetti.

Milli Muharip Uçak KAAN başta olmak üzere, ANKA ve KIZILELMA'yı kapsayan insanlı-insansız takım çalışmaları yürüttüklerini belirten Beyribey, sahadan gelen istihbarat, radar ve kamera verilerinin harmanlanarak yapay zeka destekli muharebe kararları için altyapı oluşturulduğunu söyledi.

"Savaş esnasında yapay zekanız düzgün çalışmıyorsa, toprak kaybedebilirsiniz"

Kurumsal olgunluk modellerinin yapay zeka projelerindeki belirleyici rolüne de değinen Beyribey, platform düzeyindeki başarının, şirketin iç süreçlerinden insan kaynaklarına kadar her alanda dijital olgunluğa erişmesiyle mümkün olacağını aktardı.

Savunma sanayisinde sıfır hata toleransı ile çalışıldığının altını çizen Yavuz Emir Beyribey, sözlerini şöyle tamamladı:

"Savaş esnasında yapay zekanız düzgün çalışmıyorsa, toprak kaybedebilirsiniz. 100 milyon dolarlık bir uçağı kaybedebilirsiniz. Savaşı kaybedebilirsiniz. Bizim böyle bir risk alma şansımız yok. O yüzden bizim yapay zekaya bakış açımız, doğruluğu ön planda tutan bir yapı. Yapay zeka artık bizim için deneysel bir başlık değil, havacılık ve savunmada ana yatırım alanı olmuş durumda."