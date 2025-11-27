Haberler

Ahmet Kazaz, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki Görevlerinden İstifa Etti

Ahmet Kazaz, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Kazaz, görev süresince Trabzon'un geleceğine katkı sağlamak için çalıştığını ancak kurumsal önceliklerle kendi yönetim anlayışı arasında ciddi bir yaklaşım farkı olduğunu belirtti.

Ahmet Kazaz, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Ahmet Kazaz "Görev yaptığım süre boyunca Trabzon'un geleceğine değer katacak bir oda yapısının oluşması için samimiyetle emek verdim. Ancak geldiğimiz noktada, odamızın kurumsal refleksleriyle benim yönetim anlayışım ve vizyonum arasında ciddi bir yaklaşım farkı oluştuğunu üzülerek görmekteyim. Ben değişimin ancak veriye dayalı, şeffaf, liyakat temelli, hesap verebilir ve çağın gerektirdiği yönetim modeliyle mümkün olduğuna inanan biri olarak bu yaklaşımların son dönemde kurumsal öncelik olmaktan uzaklaştığını müşahede etmekteyim. Odamızın potansiyelinin daha güçlü değerlendirilebileceği, üyelerimizin beklentilerinin daha etkin karşılanabileceği ve Trabzon'un geleceğine daha fazla katkı sağlanabileceği düşüncesiyle; mevcut şartlar altında bu görevleri sürdürmemin doğru olmayacağını değerlendirdim. Bu çerçevede, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerimden istifa etme kararını aldım. Aldığım bu karar, şehrimize ve iş dünyamıza daha vizyoner, daha güçlü ve daha etkin katkılar sunabileceğim yeni bir sürecin başlangıcıdır. Trabzon'un hak ettiği dönüşüm için çalışmaya ve sorumluluk almaya aynı kararlılıkla devam edeceğimi ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
