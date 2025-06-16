Ahlatlı Çiftçi, Hemşehrilerine 30 Ton Bedava Karpuz Dağıttı

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde hayırsever bir çiftçi tarafından bedava dağıtılan 30 ton karpuz, izdihama neden oldu. Binlerce vatandaş, karpuz almak için sıraya girdi.

Ahlatlı çiftçi hemşerilerine bedava 30 ton karpuz dağıttı

Hayırsever bir çiftçi tarafından bedava dağıtılan karpuzdan almak isteyenler izdihama neden oldu

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde hayırsever bir çiftçi tarafından vatandaşlara 30 ton bedava karpuz dağıtıldı.

Ahlat ilçesinde ve Adana'da çiftçilik yapan Mesut Subaşı, Adana'da hasat ettiği karpuzların bir kısmını hemşehrilerine bedava dağıtılmak üzere Ahlat'a gönderdi. Bir tır olarak gönderilen 30 ton karpuz, ilçenin Selçuklu Çarşısı meydanında vatandaşlara dağıtıldı. Bedava karpuz dağıtılan tırın etrafını çeviren vatandaşlar, karpuz almak için birbirleriyle yarıştı. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafikte aksamalar olurken, bir tır dolusu karpuz bir saat içerisinde ilçe halkına dağıtıldı.

Dağıtılan karpuzlardan alan vatandaşlardan Yunus Nazlı, "Ahlatlı bir çiftçimiz bir tır dolusu karpuz gönderdi. Vatandaşlarımıza burada bedavadan ikramda bulunuyor. Allah kendisinden razı olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZKAN OLCAY - Ekonomi
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