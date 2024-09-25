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Ahilik Haftası'nda 'Ustam Anlatıyor' Etkinliği Düzenlendi

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Ankara Ticaret Odası, Ahilik Haftası kapsamında 'Ustam Anlatıyor' etkinliğini gerçekleştirdi. ATO Başkanı Gürsel Baran, usta çırak kültürünün önemine vurgu yaptı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ahiliğin temelini oluşturan usta çırak kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını bildirdi.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahilik Haftası kapsamında, "Ustam Anlatıyor" etkinliği ATO Duatepe Salonu'nda gerçekleştirildi.

Baran, burada yaptığı konuşmada, temelini usta çırak ilişkisinden alan Ahilik kültürünün kutlandığı haftada "Ustam Anlatıyor" etkinliğinin gerçekleştirilmesinin ayrıca anlamlı olduğunu belirtti.

Bilgi, deneyim ve meslek kültürünün sektörlerin genç temsilcilerine aktarılmasının önemine işaret eden Baran, "Oda olarak usta çırak kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz. Ben de iş hayatına çocuk yaşta birçok yerde çıraklık yaparak başladım. Ticareti öğrenmek ve işin mutfağında pişmek için bunlar çok kıymetliydi. O dönem yaptığım tüm işler bana ticareti öğretti." ifadesini kullandı.

ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal da ATO'yu temsilen seçilen üyelerin sektörlerinin sorunlarını takip ederek, gündeme taşımalarının önemli olduğuna dikkati çekti.

ATO'nun Kreatif Endüstriler ve Markalaşma Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Berat Kuzu da komite olarak göreve geldikleri tarihten bu yana 80'den fazla etkinlik ve proje gerçekleştirdiklerini belirtti.

Etkinlikte, ATO Meclis Başkan Yardımcısı Vecdet Fehmi Şendil, sektör temsilcileri Alişan Koç ile Uğur Dinlemez de bilgi ve tecrübelerini paylaştılar.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi

Ankara Ticaret Odası Ahilik Haftası Gürsel Baran Ustam

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