Ahilik Haftası'nda Dayanışma Vurgusu

Güncelleme:
MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Ahilik Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda ahilik kültürünün toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek, deprem sonrası mücadeleci duruşu vurguladı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, bu yıl 22-28 Eylül tarihleri arasında kutlanan "Ahilik Haftası" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ahilik Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Ahilik kültürü, dün olduğu gibi bugün de kardeşliğimizi, dayanışmamızı ve toplumsal düzenimizi güçlendirmektedir. Deprem yaralarımızı ahilik kültürümüzün verdiği ahlak ve inançla sarmayı sürdüreceğiz." dedi.

Başkan Sadıkoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Ahilik kültürü, Anadolu topraklarında hayata geçirilmiş, dünyada benzeri bulunmayan eşsiz bir medeniyet hazinesidir. Ahilik değerlerinden beslenen şehirlerden biri de elbette Malatya'mızdır. Özellikle 6 Şubat'ta yaşadığımız depremler sonrası esnafımızın, tüccarımızın ve sanayicimizin mücadeleci duruşu bu kültürün bir yansımasıdır. Ahilik kültürü, dün olduğu gibi bugün de kardeşliğimizi, dayanışmamızı ve toplumsal düzenimizi güçlendirmektedir. Deprem yaralarımızı ahilik kültürümüzün verdiği ahlak ve inançla sarmayı sürdüreceğiz. Asırlar boyunca Anadolu'da ticaretin ve toplumsal yaşamın temelini oluşturan Ahilik kültürünü yaşatmak, bizlerin en önemli sorumluluğudur. Ahilik geleneğini günümüze taşıyan ve yaşatan esnaflarımızın, sanatkarlarımızın ve tüm iş insanlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyor, bereketli ve hayırlı kazançlar diliyorum." - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
