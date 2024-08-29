Üye Girişi
Haberler

AHES GYO Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle yıldız pazarda işlem görmeye başladı. Halka arzı yatırımcılardan gelen yaklaşık 2 kat taleple tamamlayan AHES GYO, Türkiye'nin her bölgesinde alt ve üstyapı projeleri hayata geçiren AHES Grup'un borsaya açılan ilk şirketi olma özelliğini taşıyor.

Halka arzı yatırımcılardan gelen yaklaşık 2 kat taleple tamamlayan AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle "AHSGY" koduyla yıldız pazarda işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul'da düzenlenen AHES GYO AŞ'nin gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, AHES GYO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ekşi, AHES GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mücahid Hamza Ekşi, AHES GYO Yönetim Kurulu Üyesi Ebubekir Ekşi, Halk Yatırım Genel Müdürü Bülent Sezgin ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye'nin her bölgesinde alt ve üstyapı projeleri hayata geçiren AHES Grup'un borsaya açılan ilk şirketi olan AHES GYO'nun halka arzı 21-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, törende yaptığı konuşmada, AHES GYO'nun uzun yıllara dayanan tecrübesi ve sektördeki birikimiyle değerli gayrimenkul projeleri gerçekleştirdiğini ifade etti.

Halka arzın şirket için önemine değinen Ergun, şunları kaydetti:

"AHES GYO borsamızda işlem görmeye başlayarak, yeni ortaklarının gücüyle büyüme yolculuğunda yeni bir ivme kazanmıştır. AHES GYO, bu halka arz ile kurumsallaşmasında, şeffaflıkta, marka değerinin artmasında, projelerinin finansmanında ve hedeflerinin gerçekleştirilmesinde daha sağlıklı bir yapıya kavuşmuş olacaktır. Bu halka arzın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına, kıymetli aracı kurumumuzun özverili uzmanlarına teşekkür ediyorum. AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diliyorum."

"Bugün binlerce ortağımızın olduğu büyük bir aileye dönüştük"

AHES GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ekşi de tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi.

AHES Grup olarak 40 yıldır inşaat sektöründe faaliyet gösterdiklerini ifade eden Ekşi, şöyle konuştu:

"Ailemizin, bayrağı devralan üçüncü kuşağı ile birlikte hız kesmeden eser meydana getirmeye ve istihdam sağlamaya devam ediyoruz. 40 yıldan fazladır ülkemizin her bölgesinde, eğitim, sağlık, spor, sanayi, konut ve altyapı olmak üzere birçok alanda ürettiğimiz eserleri halkımızın kullanımına sunduk. Şimdi ise AHES Grup olarak tüm tecrübe ve kazanımlarımıza halkımızı da ortak etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. 2012 yılında kurulan şirketimiz AHES GYO ile daha geniş bir aileye sahip olmak için gerçekleştirdiğimiz halka arzımızı başarılı bir şekilde tamamlamaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Bugün binlerce ortağımızın olduğu büyük bir aileye dönüştük. Şeffaflık ve sürdürülebilirliğe olan inancımızı ve ortaklık kültürüne bağlılığımızı halka arzımızla bir kez daha beyan etmiş olduk. Üzerimize düşen görev ve sorumlulukların bilincinde olarak, yeni ortaklarımızdan da aldığımız güçle en iyisi için çalışmaya devam edeceğiz. Halka arz yolculuğumuzda AHES GYO'ya güvenen her bir yatırımcımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA / Ekonomi

Borsa İstanbul Halka Arz Ekonomi Türkiye Borsa Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
S Sports CANLI izle! (Las Palmas- Real Madrid) S Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Las Palmas- Real Madrid maçı ne zaman? Las Palmas- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Las Palmas- Real Madrid muhtemel 11'ler! GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram rekor tazeledi! Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 29 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? Narin'in abisinin kolundaki ısırık izi Narin'e mi ait? Adli tıp raporu yayınlandı mı? Narin bulundu mu? 29 Ağustos son gelişmesi... AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim kayıtları başladı mı? (https://www.anadolu.edu.tr/) ROBLOX AÇILDI MI? 30 AĞUSTOS ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Şampiyonlar Ligi kura çekiminde torbalar belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Whatsapp bildirim neden gelmiyor? Iphone ve Samsung Whatsapp bildirim sesi gelmiyor 2024? YENİ HAMSTER KOMBAT 29 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE Hamster Kombat Komba kartları ve yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? İstanbul'da yeni taksi sistemi nedir? Yeni taksi sistemi ne zaman uygulanacak? İBB yeni taksi sistemi nasıl kullanılır? Metroda Suriyeli çocuğu dövdü! Metroda çocuğu döven adam kim? Suriyeli çocuğu döven adam tutuklandı mı?
title