Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu
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Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu
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Hükümet tarafından belirlenen Ağustos ayı kira artış oranı açıklandı. Yeni oranlar, kira sözleşmelerini yenileyecek olan kiracılar ve ev sahipleri tarafından merakla bekleniyordu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Temmuz ayı enflasyon oranı yüzde 2,06 oranında yükseldi. Buna göre Ağustos ayında kiralara en fazla yüzde 41,13 oranında zam yapılabilecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2025 dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan son verilere göre, enflasyon temmuz ayında aylık bazda yüzde 2,06 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 33,52 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuna duyurdu. Bu veriler doğrultusunda, Ağustos 2025 kira artış oranı yüzde 41,13 olarak belirlendi. Buna göre ev sahipleri Ağustos ayında kiralarına en fazla yüzde 41,13 oranında zam yapabilecek.Kira artışı hem konut hem de iş yerleri için geçerli olacak.

TEMMUZDA KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Temmuz ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 43,23 olarak TÜİK tarafından tespit edildi. Böylece kira kontrat süresi Temmuzda dolan işletme ve ev sahipleri kiralarına yüzde 43,23 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirdi.

TÜFE VE ÜFE'NİN ROLÜ NEDİR?

TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi), vatandaşların satın aldığı mal ve hizmetlerin fiyat değişimlerini yansıtırken, ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) üretim maliyetlerindeki dalgalanmaları gösteriyor. 2019 yılında yapılan yasal değişiklikle, kira artış oranlarında ÜFE yerine TÜFE esas alınmaya başladı. Ancak, bazı eski kira sözleşmelerinde "TEFE-ÜFE ortalaması" ibaresi bulunabiliyor. Bu durumda, eğer sözleşmedeki oran TÜFE'yi aşıyorsa, yasal üst sınır olarak TÜFE oranı uygulanıyor. Örneğin, bir kira sözleşmesinde "TEFE-ÜFE ortalaması" yazıyorsa ve bu oran TÜFE'den yüksekse, artış TÜFE'ye göre yapılıyor.

Öte yandan, işyeri kira artışları ise 12 aylık TÜFE ortalaması olan %41,13 üzerinden yapılabilecek. Bu kapsamda, ticari mülk kiracıları daha yüksek oranlarla karşı karşıya kalabilecek.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıAKREP KRAL:

hepinize yazıklar olsun insanlarda yaşama hevesi bırakmadınız

Yorum Beğen189
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Ülkenin geldiği durumun en net ve anlaşılır özeti budur..

yanıt77
yanıt1
Haber YorumlarıYusuf Karaçam:

Köyüne

yanıt6
yanıt85
Haber YorumlarıZeka Küpü:

%41 ! Saglık memuruyum! aldığım zam 6.500 civarı! gelicek ay sözleşme yenilenecek ev sahibi 8 bin lira zam yapıcak! ne diyim TÜİK’e mi küfrediyim bunları yaşatan sevgili bakanlarımıza mı ?

Yorum Beğen99
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıAhmet Enes Görmez:

6500tl zam 6 ayda aldığın zam. yılbaşında da zam aldın onu niye söylemiyorsun???

yanıt6
yanıt15
Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Ahmet Enes, bak yavrum bir gerizekalıya ankatır gibi tane tane anlatacağım. O vatandaşın yılbaşında aldığı zam, Tüik denen kuruluşun talimatla piyasadan düşük çıkardığı enflasyon farkı. Anladın mı ? Masadayım ama hala anlamadım diyorsan, eğil masanın altına gerçekleri göstereyim.

yanıt8
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Haber Yorumları78px7xrgkz:

bide mülk sahiplerine baksınlar vergi kaçakçıları hepsi

Yorum Beğen58
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