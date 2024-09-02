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Ağustos Ayında Domates Fiyatları Rekor Artış Gösterdi

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ATB, Ağustos ayı Antalya Halleri domates, sebze ve meyve endeks değerlerini açıkladı. Domates miktarında son 7 yılın rekor düşüşü yaşanırken, fiyatta ise 2021 yılından sonraki rekor artış gerçekleşti.

ATB, Ağustos ayı hal endeksini açıkladı. Ağustos ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, miktarda domates için son 7 yılın rekor düşüşü olarak yansırken, fiyatta ise 2021 yılından sonraki rekor artış olarak gerçekleşti.

ATB, Ağustos ayı Antalya Halleri domates, sebze ve meyve endeks değerlerini açıkladı. Antalya toptancı hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerlerinin değişimleri, 2024 Ağustos ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi.

Domates, sebze ve meyve üretimi ortalamanın altında kaldı

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Ağustos ayı Antalya halleri domates, sebze ve meyve endeksine göre, domates miktar endeksi yıllık yüzde 44.30, sebzede yüzde 73.29 ve meyvede ise yüzde 34.92 azaldı. Ağustos ayında endekslerdeki yıllık değişimler, miktarda domates, sebze ve meyve için 9 yıllık ortalamanın altında kalırken, yıllık fiyat endekslerindeki değişimler domates, sebze ve meyve için ortalama üstünde gerçekleşti.

Ağustos ayında domates fiyatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 90 arttı

Ağustos ayı endeksleri, miktarda bir önceki aya göre domateste yüzde 26.64, sebzede yüzde 28.51, meyvede ise yüzde 34.70 azaldı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) ise domateste yüzde 44.30, sebzede yüzde 73.29 ve meyvede ise yüzde 34.92 azalma gösterdi. Ağustos ayında domates fiyat endeksi yıllık yüzde 90.48 artarken, miktardaki yüzde 44.30'luk düşüş bu yükselişte etkili oldu. Sebze fiyat endeksi yıllık yüzde 85.60 artarken, sebzenin yıllık miktar endeksinin yüzde 73.29 düşmesi fiyat endeksi artışına neden oldu. Meyve fiyat endeksi yıllık yüzde 37.97 artarken, meyvenin yıllık işlem miktarındaki yüzde 34.92'lik düşüş fiyat endeksi artışında etkili oldu.

Meyve fiyatında ortalama altı artış

Ağustos ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, miktarda domates için son 7 yılın rekor düşüşü olarak yansırken, fiyatta ise 2021 yılından sonraki rekor artış olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, Ağustos ayında yüzde 26.64 düşerken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 21.67 arttı. Bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi, Ağustos ayında yüzde 28.51 düşüş göstermesine karşılık işlem fiyat endeksi aylık yüzde 11.25 artış gösterdi. Son 6 yılın Ağustos ayları dikkate alındığında sebze miktar endeksinde ortalama düşüş, fiyat endeksinde ise 2021 yılından sonraki rekor artış olarak seyretti. Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, Ağustos ayında yüzde 34.70 düşerken, işlem fiyat endeksi yüzde 10.67 arttı. Son 6 yılın Ağustos ayları dikkate alındığında aylık değişimler, meyve miktar endeksinde ortalama düşüş ve fiyat endeksinde ise ortalama altı artış olarak gerçekleşti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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