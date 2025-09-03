Ağustos 2025 Enflasyon Verileri Açıklandı: Yıllık Yüzde 32,95 Artış

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,04, yıllık enflasyon yüzde 32,95 oldu. Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 53,27 artış ile konutta gerçekleşti.

TÜİK, ağustos ayına ilişkin TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,04 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 21,50 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,95 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,62 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık yüzde 33,28 arttı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 33,28ş, ulaştırmada yüzde 24,86, konutta yüzde 53,27 artış oldu. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,97, ulaştırmada yüzde 4,10 ve konutta yüzde 8,12 olarak gerçekleşti.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık yüzde 3,02 arttı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,02, ulaştırmada yüzde 1,55 ve konutta yüzde 2,66 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,72, ulaştırmada yüzde 0,24 ve konutta yüzde 0,46 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla, 20 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 119 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 32,71 arttı, aylık yüzde 2,07 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,07 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,87 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,71 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,07 artış olarak gerçekleşti.

(Son)