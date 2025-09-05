Agrotech'tan İtalya'da Yenilenebilir Enerji Atılımı

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ, Avrupa'daki ilk yenilenebilir enerji projesini İtalya'nın Ferrara bölgesinde hayata geçirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Agrotech, 12 megavat pik (MWp) kapasiteli güneş enerjisi santralini (GES) tarımsal üretimle entegre eden "Agro-PV" (tarım + fotovoltaik) modeliyle kuracak. Proje kapsamında hem elektrik üretilecek hem de tarımsal faaliyetler sürdürülecek. Yıllık 21 bin megavat saat (MWh) enerji üretimiyle yaklaşık 6 bin hanenin enerji ihtiyacı karşılanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Agrotech Üst Yöneticisi (CEO) Tevfik Çerçinli, Agro-PV'nin klasik güneş enerjisi santrallerinden farklı bir model olduğunu belirtti.

Bu model sayesinde aynı arazide hem tarımsal üretimin hem de enerji üretiminin mümkün hale geldiğini aktaran Çerçinli, "Böylece gıda güvenliği korunurken enerji arzı da sağlanmış oluyor. Araştırmalar, panellerin 2 metre yükseklikte konumlandırıldığında tarımsal üretimi engellemediğini, aksine gölgeleme sayesinde toprak nemini koruyarak bazı ürünlerde yüzde 5-15 verim artışı sağladığını ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Çerçinli, yatırımın İtalya'nın Ferrara bölgesinde yapılma tercihine değinerek, şunları kaydetti:

"Ferrara, yüksek güneşlenme süresi ve verimli tarım arazileriyle dikkat çekiyor. Yıllık 1450-1600 kWh/kWp olan güneşlenme potansiyelini, çift eksenli güneş takip sistemleriyle 1750 kWh/kWp seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca bölge, tarımsal ihracat merkezlerine ve enerji iletim altyapısına yakın konumuyla önemli lojistik avantajlara sahip."

Projeyle yaklaşık 9 bin ton karbon emisyonunun önlenmesinin hedeflendiğini vurgulayan Çerçinli, Agro-PV'nin sadece bir enerji yatırımı değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma, iklim eylemi ve gıda güvenliği için stratejik bir model olduğunu aktardı.

Çerçinli, toplam yatırımın yaklaşık 11,5 milyon avro olduğunu vurgulayarak, finansmanın yüzde 30 öz kaynak ve yüzde 70 kredi şeklinde planlandığını kaydetti.

Avrupa Birliği ve İtalya hükümetinin sağladığı hibelerden yararlanılacağını ifade eden Çerçinli, "Yatırımın geri dönüşünü 7-9 yıl arasında öngörüyoruz. Proje kapsamında satın alınacak 192 dönümlük arazi de şirketimizin mülkiyetinde olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Çerçinli, projede çift eksenli güneş takip sistemi kullanılacağını kaydederek, "Bu teknolojiyle enerji verimliliğini yüzde 25'e kadar artırmayı hedefliyoruz. Amacımız Ferrara'nın güneşlenme potansiyelinden en yüksek düzeyde yararlanmaktır." bilgisini paylaştı.

Agrotech Italy Srl'nin kurulduğunu aktaran Çerçinli, yerel mühendislik firmalarıyla güneş enerjisi santralinin kurulumu, tarım kooperatifleriyle ise tarımsal üretim süreçlerinde işbirliği gerçekleştireceklerini vurguladı.

Çerçinli, Ferrara'daki bu yatırımın, Avrupa'daki ilk referans uygulamaları olacağını kaydederek, uzun vadede hedeflerinin, Agrotech'i Avrupa'nın Agro-PV alanındaki lider şirketi haline getirmek olduğunu kaydetti.