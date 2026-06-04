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Ağrı Dağı eteklerinde üretilen perdeler 28 ülkenin vitrinlerini süslüyor

Ağrı Dağı eteklerinde üretilen perdeler 28 ülkenin vitrinlerini süslüyor
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Tekstilkent'te faaliyet gösteren perde fabrikası, ürettiği perdeleri 28 ülkeye ihraç ediyor. 110 kişinin istihdam edildiği tesiste, KOSGEB destekli dijital dönüşüm yatırımlarıyla kapasitenin ve çalışan sayısının artırılması hedefleniyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Tekstilkent'te faaliyet gösteren perde fabrikası, ürettiği perdeleri 28 ülkeye ihraç ediyor. Fabrikada 110 kişi istihdam edilirken, KOSGEB destekli dijital dönüşüm yatırımlarıyla kapasitenin ve çalışan sayısının artırılması hedefleniyor.

2021 yılında üretimini İstanbul'dan Ağrı'ya taşıyan firma, Tekstilkent'te ihracata yönelik perde üretimi gerçekleştiriyor. Üretilen ürünler kalite kontrol ve üretim süreçlerinin ardından başta Rusya, Kazakistan, Özbekistan ve diğer Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Avrupa ülkeleri ile İran ve Irak'a gönderiliyor.

Yaklaşık 110 kişinin çalıştığı tesis, bölge halkına istihdam sağlayarak kent ekonomisine katkıda bulunuyor. Firma, mevcut üretim kapasitesini artırmak amacıyla KOSGEB'in destek programlarından da yararlanıyor.

Fabrika Müdürü Mehmet Eraslan, firmanın 2020 yılında üretimini İstanbul'dan Ağrı'ya taşıdığını belirterek, yatırımlarını memleketlerinde değerlendirmeyi tercih ettiklerini söyledi.

Tekstilkent'te tamamen ihracata yönelik perde üretimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Eraslan, "Ürettiğimiz ürünleri Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Avrupa ülkeleri, İran ve Irak'ın da aralarında bulunduğu 28 ülkeye ihraç ediyoruz. Şu anda tesisimizde yaklaşık 110 kişi çalışıyor. Bölge halkına iş imkanı sunmak bizim için büyük önem taşıyor" dedi.

Devlet desteklerinden yararlandıklarını belirten Eraslan, özellikle KOSGEB'in dijital dönüşüm programının firma açısından büyük önem taşıdığını kaydetti. Dijital dönüşüm programına başvuru sürecinde olduklarını ifade eden Eraslan, program kapsamında üretim altyapısını güçlendirmeyi, fabrikanın kapasitesini artırmayı ve çalışan sayısını 250'ye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Üretim kapasitesini mevcut seviyelerin üzerine taşımayı planladıklarını belirten Eraslan, dijital dönüşüm yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte yıllık üretimi 1 milyon metrenin üzerine çıkarmayı ve ihracat rakamlarını daha üst seviyelere taşımayı hedeflediklerini dile getirdi.

Fabrikada çalışanlarından Muhammed Şahin ise memleketinde çalışma imkanı bulmanın kendisi için büyük bir avantaj olduğunu belirterek, "Memleketimde böyle bir iş imkanının olması benim için büyük mutluluk. Burada çalıştığım için ailemle daha fazla vakit geçirebiliyorum. Kendi hedeflerime ulaşmak için çalışıyorum. Doğu'da böyle bir yatırımın olması gerçekten çok önemli" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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