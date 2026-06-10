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KOSGEB destek programları Ağrı'da tanıtıldı

KOSGEB destek programları Ağrı'da tanıtıldı
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Ağrı'da düzenlenen toplantıda KOSGEB'in kapasite geliştirme ve dijital dönüşüm destek programları işletme temsilcileri ve girişimcilere anlatıldı.

Ağrı'da düzenlenen bilgilendirme toplantısında, KOSGEB'in kapasite geliştirme ve dijital dönüşüm destek programları hakkında işletme temsilcileri, girişimciler ve yatırımcılara bilgi verildi.

Ağrı'da gerçekleştirilen KOSGEB Bilgilendirme Toplantısı'nda, KOSGEB tarafından yürütülen Kapasite Geliştirme Destek Programı ile KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı katılımcılara tanıtıldı.

Toplantıda, güncel destek programlarının başvuru şartları, değerlendirme süreçleri ve sağlanan avantajlar hakkında kapsamlı sunumlar yapıldı. İşletme temsilcileri, girişimciler ve yatırımcı adaylarının yoğun ilgi gösterdiği programda, katılımcıların soruları KOSGEB yetkilileri tarafından yanıtlandı.

Yapılan konuşmalarda, KOSGEB desteklerinin işletmelerin rekabet gücünün artırılması, üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve istihdama katkı sağlanması açısından önemli bir araç olduğu vurgulandı. Katılımcıların destek programları hakkında doğrudan bilgi alma fırsatı bulduğu toplantıda, proje hazırlama ve geliştirme süreçlerine ilişkin rehberlik de sunuldu.

Yetkililer, işletmelerin ve girişimcilerin KOSGEB desteklerinden etkin şekilde yararlanmasının bölgesel ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağını belirterek, bilgilendirme faaliyetlerinin ilerleyen süreçte de sürdürüleceğini ifade etti.

Toplantıya KOSGEB yetkililerinin yanı sıra SERKA Koordinatörü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü ile Ağrı Ticaret Borsası Başkanı da katıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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