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Ağrı'da koyun sütü ekonomiye kazandırılıyor

Ağrı'da koyun sütü ekonomiye kazandırılıyor
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaz sezonuyla başlayan koyun sağımında üreticiler, geleneksel yöntemlerle elde ettikleri sütü yöresel peynir ve diğer süt ürünlerine dönüştürerek bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

Ağrılı üreticiler, geleneksel yöntemlerle sağdıkları koyun sütünü ekonomiye kazandırıyor.

Patnos ilçesinde yaz mevsimiyle birlikte koyun sağımı sezonu başladı. Günün ilk ışıklarıyla ağılların yolunu tutan üreticiler, geleneksel yöntemlerle sağdıkları koyun sütünü başta yöresel peynir olmak üzere çeşitli süt ürünlerinin üretiminde değerlendiriyor.

Hayvancılığın en önemli geçim kaynaklarından biri olduğu ilçede, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez yapılan sağım mesaisi titizlikle sürdürülüyor. Üreticiler, zahmetli geçen sağım sürecine rağmen üretime ara vermeden devam ediyor.

Üreticilerden Münevver Sevinç, koyun sütünün hem aile bütçesine hem de bölge ekonomisine önemli katkı sağladığını belirterek, artan maliyetlere rağmen üretimi sürdürmeye çalıştıklarını ifade etti.

Yaz boyunca devam edecek sağım sezonunda elde edilen doğal koyun sütü, yüksek besin değeri ve lezzetiyle başta yöresel peynir üretimi olmak üzere birçok süt ürününde kullanılıyor - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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