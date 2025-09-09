Haberler

Ağrı Canlı Hayvan Borsası 10 Eylül'de Yeniden Açılıyor

Ağrı'da şap hastalığı nedeniyle geçici olarak kapatılan Canlı Hayvan Borsası, alınan tedbirler ve aşılama çalışmalarının tamamlanmasının ardından 10 Eylül 2025 tarihinde yeniden hizmete girecek.

Ağrı'da, şap hastalığı nedeniyle geçici süreyle kapatılan Canlı Hayvan Borsası, alınan tedbirler, sağlık kontrolleri ve aşılama çalışmalarının tamamlanmasının ardından 10 Eylül 2025 Çarşamba günü yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şap hastalığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sayesinde borsanın yeniden açılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, "İlimizde şap hastalığı nedeniyle geçici süreyle faaliyetlerine ara verilen Canlı Hayvan Borsası, alınan tedbirler, yürütülen sağlık kontrolleri ve aşılama çalışmalarının ardından 10 Eylül 2025 Çarşamba günü yeniden hizmet vermeye başlayacaktır. Canlı Hayvan Borsası'nın açılmasıyla birlikte, üreticilerimizin hayvanlarını güvenli koşullarda satışa sunmaları, alıcıların ise kontrollü ve şeffaf bir ortamda alışveriş yapmaları sağlanacaktır. Bu sayede hem hayvancılık sektörümüzün gelişimine hem de ilimiz ekonomisine katkı sunulması hedeflenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Şap hastalığının yayılmasının önlenmesi ve hayvan sağlığının korunması amacıyla aşılama çalışmalarının düzenli olarak sürdürüleceği, ayrıca kontrollerin ilgili kurumlar tarafından titizlikle yapılmaya devam edeceği de vurgulandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
