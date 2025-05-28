AgeSA, Fırat Üniversitesi'nde Teknoloji ve Etki Merkezi'ni hayata geçirdi

Sabancı Topluluğu şirketlerinden AgeSA, Elazığ'da hayata geçirdiği Teknoloji ve Etki Merkezi ile gençler için yeni nesil üretim ve çözüm ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.

Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında hayata geçirilen teknoloji ve etki merkezlerinin 11'incisi Elazığ'daki Fırat Üniversitesi'nde hizmete açıldı.

Merkezin açılışı, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, AgeSA Genel Müdürü Fırat Kuruca, AgeSA Pazarlama ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Roşan Dilek, AgeSA İş Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Fahri Arkan, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Üniversitede, bilgisayar, yapay zeka ve veri ile yazılım mühendisliği ve sigortacılık gibi alanlarda eğitim alan yaklaşık 7 bin öğrenciye doğrudan dokunacak merkez, ilerleyen dönemde hayata geçirilecek farklı etkinliklerle tüm fakülte ve disiplinleri kapsayan ortak proje, eğitim ve girişimcilik programlarına ev sahipliği yapacak.

Merkez, üniversite öğrencilerinin, araştırmacıların, girişimcilerin ve geleceğin liderlerinin erişimine açık olacak. Yapılacak tüm etkinliklerle söz konusu merkezin, üç yıllık proje dönemi sonunda 2 bin 500 gence ulaşması hedefleniyor.

AgeSA Teknoloji ve Etki Merkezi, gençlerin sadece teorik bilgiyle değil, aynı zamanda gerçek dünya problemleriyle yüzleşerek, uygulamalı çözüm geliştirme becerilerini artırmaları için kurgulandı.

7 farklı şehirde 11 teknoloji ve etki merkezi

Üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin ortak projeler üreterek sektörün problemlerine çözümler bulacağı platform olarak ele alınan merkezin tasarımı, mentörlük desteği, vaka çalışmaları, sektör verilerine erişim ve 7/24 kullanılabilirlik esas alınarak yapıldı.

Merkez sayesinde gençler, yapay zeka destekli finansal modelleme, veri odaklı sigorta çözümleri, sürdürülebilirlik temelli finans teknolojileri gibi alanlarda çalışabilecek, iş dünyasıyla entegre projelerde yer alabilecek.

Geçen yıl mayısta duyurusu yapılan Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında bir yıl geride kalırken, bugüne kadar 19 bin gence ulaşıldı. AgeSA Teknoloji ve Etki Merkezi ile 7 farklı şehirde bulunan 11 teknoloji ve etki merkezi de hizmet veriyor.

"Katma değerli projeler geliştirilecek bir platform inşa ediyoruz"

Etkinlikte konuşan AgeSA Genel Müdürü Fırat Kuruca, Türkiye'yi sadece yeni teknolojilerin kullanıcısı değil, aynı zamanda üreticisi konumuna getirmenin projelerinin en önemli hedeflerinden biri olduğunu aktardı.

Kuruca, bu amaçla gençlerin potansiyellerini en etkin şekilde kullanabilecekleri, hayallerini özgürce gerçekleştirebilecekleri ortamı sunmak istediklerini vurguladı.

Teknoloji ve etki merkezlerinde sigortacılık, finans, mühendislik gibi alanlarda yeni nesil teknolojileri kullanarak çözüm odaklı bir ekosistem yaratmayı hedeflediklerine değinen Kuruca, "Katılımcıların gerçek sektör verilerini kullanarak, birbirleriyle ve diğer merkezlerle işbirliği yaparak vaka analizleri gerçekleştireceği, yeni çözüm önerileriyle katma değerli projeler geliştirebileceği bir platform inşa ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kuruca, bu alanlarda öğrencilerin sadece bilgiyle değil, aynı zamanda hayal güçleri, cesaretleri, kolektif çalışma kültürleriyle fark yaratacaklarını paylaştı.

AgeSA Teknoloji ve Etki Merkezi'nde gençlerin yalnızca teknik beceriler edinmeyeceklerini, aynı zamanda birbirlerinden, mentörleri ve eğitmenlerinden öğrenerek, çok yönlü bir gelişim süreci yaşayacaklarını vurgulayan Kuruca, "Merkezimiz bugün itibarıyla aktif şekilde faaliyete geçti. Yaz döneminde staj programlarımız başlıyor. Güz döneminde ise eğitim modülleri, yarışmalar, ideathon ve projeler gerçekleştireceğiz. Burada olgunlaşacak yaratıcı fikirleri ve güzel işleri dinlemek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkiye için atılmış çok değerli bir yatırım"

Kuruca, teknoloji ve etki merkezlerini beyin göçü çözümüne katkı sunmak için kurduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Gençlik dönemimde gençlerimizin bulunduğu yol ayrımında ben de durdum. 9 yıl boyunca farklı ülkelerde çalıştım, farklı insanlar tanıdım, başka sistemlerin nasıl işlediğini gözlemledim. İnsan, dünyayı tanıdıkça büyüyor. Ama asıl büyüme, öğrendiğin şeyleri, kendini ait hissettiğin zemine taşıyabildiğinde gerçekleşiyor. Benim için asıl dönüşüm, orada gördüğüm iyi örnekleri, burada uygulayabildiğimde başladı. O günden bu yana, 20 yılı aşkın süredir Türkiye'nin emeklilik ve sigorta sektörüne değer katmak için çalışıyorum. Bu merkez, gençlerimizin bu ülkede kalarak da büyük hayaller kurabileceğine dair somut bir adım. Bizi başka ülkelere muhtaç bırakmayan, kendi ayakları üzerinde durabilen bir Türkiye için atılmış çok değerli bir yatırım. Çünkü öğrencilerimiz sadece birer birey değil, aynı zamanda bu ülkenin geleceği."

"Ülkemizin geneline yayılacak"

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş da yalnızca akademik bilgi üretmekle yetinmediklerini, bu bilgiyi toplum refahına dönüştürmeyi de asli görevleri olarak kabul ettiklerini belirtti.

Göktaş, AgeSA Teknoloji ve Etki Merkezi'nin, bu anlayışın ve gençliğe duydukları inancın güçlü bir yansıması olduğunu ifade ederek, "Bu merkezle birlikte öğrencilerimiz, sadece teorik bilgilerle değil, gerçek sektör verileriyle, yapay zeka ve veri analitiği gibi güncel teknolojilerle iç içe, uygulamalı bir öğrenme deneyimi yaşayacak." dedi.

Sabancı Topluluğu ve AgeSA ile gerçekleştirdikleri işbirliği sayesinde gençlerin finans ve sigortacılık gibi dönüşüm yaşayan alanlarda, küresel düzeyde rekabet edebilecek bilgi ve becerilere sahip olacaklarını anlatan Göktaş, Türkiye'nin gelecek hedeflerine ulaşabilmesinde, özel sektör-akademi işbirliklerinin hayati bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Göktaş, "İnanıyoruz ki bu merkezde yaratılacak sinerji, Elazığ'dan çevre şehirlere ve ülkemizin geneline yayılacak. Özel sektör-akademi işbirliklerinde bir başarı örneği olarak diğer şirketlerimize ve üniversitelerimize de örnek olacak." diye konuştu.