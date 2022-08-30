Ağaç kovuklarından çıkardıkları balın kilosunu bin 500 liradan satıyorlar

Batman'ın Sason ilçesinde 40 yıldır arı besiciliği yaparak geçimini sağlayan Cuma Barın, ağaç kovuklarından çıkardığı birçok hastalığa şifa olduğu belirtilen ağaç balının kilosunu bin 500 liradan satıyor.

Çevresi ormanla kaplı köyde arı besiciliği yaparak, ağaç kovuğundaki balı toplayarak kilosun bin ile bin 500 lira arasında satarak geçimini sağlayan Arıcı Cuma Barın, 5 yıl boyunca ağaç kovuğunda yaşayan arıların, doğal yaşamda ürettikleri şifalı balın birçok hastalığa iyi geldiğini söyledi. Barın, "Bu bal ağaç balıdır. Bu bal her yerde bulunmaz. Bizim köyümüz tamamıyla bir orman köyüdür. Eskiden köyde vatandaşlar hayvancılık yaptıkları için ormandan yolu geçer ve ağaç kovuğunda bulunan arıları bulup tahrip ederlerdi. Şimdi köyde hiç kimse yaşamıyor. Sadece bizler yaz aylarında köye giderek arı besiciliği yapıyoruz. Arılarımızdan çıkan oğul, ormandaki meşe ağaçlarına konarak orada yıllarca kalarak balını kovuklarda yapıyor. Bu bala insan eli değmiyor. Bir çok hastalığa iyi geldiğini bildiğimiz bu ağaç balının başta mide ve bağırsak rahatsızlığına iyi geldiğini biliyoruz. Akşam yatmadan önce tüketilen bir kaşık ağaç balı, vücudu dinç tutarak bağırsaklardaki gastriti giderdiğini biliyoruz. Bu balı genellikle hastalara satıyoruz. Bir kilo gramını bin ile bin 500 lira arasında satışa sunuyoruz" dedi. - BATMAN