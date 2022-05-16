Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AA - Canan Tükelay - Ekonomi
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 75,50 lira, en yüksek 85,50 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 75,50 lira, en yüksek 85,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

75,50

85,50

Çerezlik ayçiçeğiHMS

14,95

14,95

YemHTS

5,86

7,65

Dana karkas kesim

HTS

85,00

85,00

Buğday

HTS

5,99

5,99

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

AA / Canan Tükelay - Ekonomi

Karahisar, Ticaret, Buğday, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title