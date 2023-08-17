Afyonkarahisar Şuhut'ta Ayçiçeği ve Silajlık Mısır Ekimi İncelemesi Yapıldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yapılan ayçiçeği ve silajlık mısır tohumu ekimi için yapılan tohum dağıtımının ardından tarlalarda inceleme yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Afyonkarahisar Valiliği İl Özel İdare işbirliğiyle gerçekleştirilen incelemede ürünlerin gelişimi kontrol edildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 45 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli dağıtımı yapılan ayçiçeği ve silajlık mısır tohumu ekiminin yapıldığı tarlalarda inceleme yapıldı.

Tohum dağıtımı Tarım ve Orman Bakanlığı ve Afyonkarahisar Valiliği İl Özel İdare işbirliğinde yapıldı. Tarım ve Orman Şuhut İlçe Müdürü Yavuz Arslan Tür, ilçe müdürlüğü teknik personelleri ve ilgili firma yetkilileriyle ürünlerin gelişimlerini tarlalarda kontrolünü gerçekleştirildi. İncelemenin ardından kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemiz açısından stratejik ürün olan yağlık ayçiçeğinin ilçemizde yaygınlaştırılması için projeyle kuru tarım arazilerine ekim yapılmasına rağmen verim oldukça iyi görünüyor. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR