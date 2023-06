Afyonkarahisar'da Mandalar Kurban Olarak Kesiliyor

AFYONKARAHİSAR'da yoğun olarak yetiştirilen mandalar kurban olarak da kesiliyor. Afyonkarahisar Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ömer Kelem, diğer büyükbaşlara göre manda etindeki kolesterol oranının düşük olduğunu belirterek, "Manda eti insan sağlığı için çok kıymetli, çok değerli. Yöremizde sucuk için ağırlıklı manda eti kullanılır; kolesterolünün düşük olması sebebiyle ama mandalarımız gerçek fiyatında kesilemiyor" dedi.

Manda yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden Afyonkarahisar'da, manda sütü kaymak; eti de sucuk yapımında kullanılıyor. Kaymak ve sucuğuyla ünlü kentte yetiştirilen mandalar, kurbanlık olarak da kesiliyor. Etindeki kolesterol oranı sığıra göre çok düşük olduğu bilinen mandalar, kurbanda sığırla aynı fiyata, karkas kilosu 200 liraya satılıyor. Türkiye genelinde manda ve sığır kesimi ile et üretimi arasında da önemli bir fark bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022 yılında Türkiye genelinde 5 milyon 480 bin 489 baş sığır kesilirken, et üretim oranı 1 milyon 572 bin 747 ton oldu. Manda kesim oranı ise 62 bin 285 baş, et üretim oranı da 13 bin 586 tonda kaldı.

Manda besicisi Ömer Eşmen de "Mandalarımız 2 yaşını doldurduktan sonra kurbanlık olabiliyor. 2 yaşını doldurmayanları kurbanlık olarak satmıyoruz. Bunların kesim fiyatları ineklerle aynı şu anda. Baskülleri de aynı şekilde, ineklerin baskülleri 100 lira ise mandaların baskülleri de aynı şekilde, kesim fiyatları da aynı şekilde devam ediyor" dedi.