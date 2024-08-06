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Afyonkarahisar'da Kornişon Salatalık Hasadı Başladı

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Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde kornişon salatalık hasadı başladı. İlçe merkezi ve bağlı köylerde yetiştirilen salatalıklar kendine has lezzeti, aroması ve uzun süre taze kalma özelliği ile biliniyor. Yurt dışına ihracat edilen salatalıklar, İzmir'deki fabrikalarda işlenerek ihraç ediliyor. Bölgedeki çiftçilerin gelir kaynağı olan kornişon salatalık ekimi teşvik ediliyor.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde kornişon salatalık hasadı başladı. İlçe merkezi ve bağlı köylerde yetiştirilen salatalıklar kendine has lezzeti, aroması ve en önemlisi uzun süre taze kalması ile biliniyor.

Yurt dışına ihracat yapan firmalar buradaki alım merkezlerinde toplamış oldukları salatalıkları İzmir de bulunan fabrikalarındaki tesislerinde işleyerek yurt dışına ihraç ediliyor. Almanya ortaklı bir firmanın Başmakçı temsilcisi ve bayisi olan Mustafa Süngü hasadın başladığını ifade ederek şunları söyledi:

"Biz firma olarak uzun yıllar ilçemiz de turşuluk kornişon salatalık alımı yapıyoruz. Bölgemizde yetişen ürünler tat, aroma ve kalite olarak çok farklı. Üstelik uzun süre tazeliğini koruma özelliğine sahip. Bu yüzden ihracata çok uygun. Bizim bayisi olduğumuz firma Alman ortaklı. Alımını yaptığımız salatalıklar yurt dışına ihraç ediliyor. Firma olarak bölgemizde bize döviz kazandıran bu ürünün ekimini teşvik ediyoruz. Şimdiye kadar çiftçimizi hiç mağdur etmedik. Bölgemiz için aynı zamanda iyi bir gelir kapısı olan kornişon salatalık ekimini daha da geliştirmeyi hedefliyoruz." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Başmakçı İhracat İzmir İhracat Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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