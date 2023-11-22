Afyonkarahisar'da Çiftçi Kayıt Sistemi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı belde ve köylerde üreticilere Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Üreticilere 2024 üretim yılı ÇKS başvurularının 2 Ocak 2024 tarihinde sona ereceği ve tarımsal desteklemelerden yararlanabilmek için başvuruların bu tarihten önce yapılması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı. Ayrıca tarla faresi ile mücadele konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından merkeze bağlı belde ve köylerde üreticilere Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personelleri kent merkezine bağlı köy ve beldelerde eğitim ve bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede üreticilere 2024 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları hakkında bilgilendirme yapıldı. 2024 ÇKS başvurularının 2 Ocak 2024 tarihinde son bulacağı ve tarımsal desteklemelerden üreticilerin yararlanabilmesi için bu tarihten önce ÇKS başvurularını yapmaları gerektiği konusunda gerekli uyarılar yapıldı. Toplantıda ayrıca son dönemde popülasyonunda artış gösteren tarla faresi ile mücadele konusunda bilgilendirme de yapıldı. - AFYONKARAHİSAR