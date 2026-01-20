Aralık ayında Afyonkarahisar'da bin 680 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Afyonkarahisar'da 2025 yılı Aralık ayında bin 680 konut satıldı.

TÜİK verilerine göre, 2025 yılında kentte toplamda 12 bin 137 konut satıldığı belirtildi. Açıklanan verilere göre 2025 yılı Aralık ayında ise bin 680 konut satıldı. Satışı yapılan bu konutların 160'nın ipotekli satış olduğu, bin 520'sinin ise diğer şekilde satıldığı kaydedildi. Satılan konutlardan 671'nin sıfır, bin 9'nun ise ikinci el olduğu belirtildi. - AFYONKARAHİSAR