Aftermarket Zirvesi İstanbul’da Gerçekleştirildi

Otomotiv satış sonrası ürün ve hizmetler sektörünün temsilcileri bu yıl ikincisi düzenlenen Aftermarket Zirvesi'nde bir araya geldi.

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği'nden (OSS) yapılan açıklamaya göre, dernek tarafından düzenlenen ve otomotiv satış sonrası kanalındaki önde gelen ulusal ve uluslararası tedarikçilerin buluştuğu zirve İstanbul'da gerçekleştirildi.

Sektörün tüm unsurlarının geniş katılımıyla yapılan zirvede, otomotiv endüstrisinde yaşanan köklü değişimin satış sonrası pazarına yansımaları ile sektörün karşılaştığı sorun ve problemlere dair sunulan çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Alanında uzman isimlerin konuşmacı olduğu ve çok sayıda oturumun düzenlendiği etkinliğin açılışında konuşan OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özçete, derneğin zirveyle birlikte 30. yılını kutladığını belirterek, bu sürede sektörün önemli yol kat ettiğini bildirdi.

Aradan geçen sürede yaşanan değişimi anlatan Özçete, sektörün artık Türkiye geneline yayıldığını, bütün teknolojik yatırım ve altyapılarını sağladığını belirtti.

Özçete, "Sektörümüz sadece Türkiye'de değil dünyada da gelişiyor ve biz de gelişen sektöre entegreyiz. Bağımsız yenileme pazarının en güçlü halkasıyız." açıklamasında bulundu.

"Yedek parça sektörü ihracat şampiyonu"

Ali Özçete, yedek parça sektörünün ihracat şampiyonu olduğunu hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Otomotiv sektörü geçen yıl 40 milyar dolarla ihracat şampiyonu oldu. Otomotiv denince maalesef son tüketicinin aklına sadece sıfır araçlar geliyor. Gerçek şu ki 40 milyar dolarlık otomotiv ihracatı içerisindeki en büyük pay 14 milyar dolarla yedek parça sektörünün. Dolayısıyla ülkenin lokomotif dişlisi biziz. Yedek parça sektörü Türkiye'nin ihracat şampiyonudur. Bu güzel gelişimlerin içerisinde artık savaşların ekonomik savaşlara dönüşmesi, sektör olarak bizi çok ciddi anlamda etkiliyor."

Özçete, OSS olarak bu gidişata güçlü bir şekilde "hayır" dediklerinin altını çizerek, "Çünkü biz savaşın enstrümanı olan bir sektör değiliz. Kıtalararası gerçekleşen ticari savaşlardan etkilenmek istemiyoruz. Ticari savaşlara göre ülkemizde ve dünyada yön bulmak istemiyoruz. Uzun vadeli planlar yapıp ve stratejiler belirleyip yatırımlarımızı buna göre planlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.