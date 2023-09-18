Afrikalı iş insanları 400'ü aşkın Türk üretici ve ihracatçı ile buluştu

Afrika'lı iş insanlarının Türk üretici ve ihracatçılar ile buluştuğu 9. Dünya Sektörlerarası İşbirliği Forumu (WCI FORUM) başladı.

Afrika'lı iş insanlarının Türk üretici ve ihracatçılar ile buluştuğu 9. Dünya Sektörlerarası İşbirliği Forumu (WCI FORUM - World Cooperation Industries Forum) başladı. İstanbul'da düzenlenen WCI FORUM, 1,5 milyara yaklaşan nüfusu, yıllık 1 trilyon doları zorlayan ithalat potansiyeli ile yeni pazar arayışı içerisinde olan Afrika'nın 50 ülkesinden gelen bin 500'e yakın iş insanını Türkiye'den 400'ü aşkın üretici ve ihracatçı ile bir araya getirdi.

"Yıl sonu hedefimiz olan 255 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştireceğimize canı gönülden inanmaktayız"

Toplantıda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, "Afrika ve ekonomik ilişkilerimizdeki olumlu tabloda bu gibi vizyoner ve birleştirici faaliyetlerin büyük bir yerinin olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Türkiye geçen yıl 254,2 milyar dolarla ihracat rekoru kırdı. 2023 Ocak-Ağustos döneminde 164,9 milyar doları yakaladık. Yıl sonu hedefimiz olan 255 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştireceğimize canı gönülden inanmaktayız. Afrika politikamız bugün bölgeye yönelen diğer aktörlerin aksine ekonomik fırsatları öncelemek yerine kıtanın kalkınmasını hedefleyen insani bir yaklaşımla şekillenmektedir. Afrika bizim için petrol, elmas, altın, demir, bakır, gümüş değil dostluk, kardeşlik, ortaklık ve birlikte kazanımdır. Bu nedenle ilişkilerimizi eşit ortaklık temelinde kazan-kazan anlayışı üzerine inşa ediyoruz. Afrika'ya ihracatımız 2022'ye gelindiğinde 23,6 milyar dolara yükselmiş, toplam ihracatımızın yüzde 9,3'ünü oluşturmuştur. Ülkemizden 55 Afrika ülkesine ihracat gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Afrika ülkeleri ile ülkemizin ticaret hacmi 35,5 milyar dolar seviyesinde"

WCI Forum Başkanı Utku Bengisu, Türkiye'de 3 milyon 700 binin üzerinde şirketin bulunduğunu söyleyerek, "Bu şirketlerin yüzde 88,8'i küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. KOBİ'lerin kalkındırılmasıyla ülke ekonomisine hem istihdam sağlanır hem de ülkeye döviz girdisi olur. Bu forumun ihracatımıza ciddi katkıları bulunuyor. Amacımız Türkiye'nin birçok yerinde özellikle ihracat anlamında görece daha geride kalmış işletmeleri bu foruma kazandırmaktır. Afrika ülkeleri ile ticaret hacmimiz şu anda 35,5 milyar dolar seviyesinde yer alıyor. 2005 yılında ticaret hacmimiz 5,4 milyar dolardı. Afrika'da şu anda KOBİ'ler büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Türk KOBİ'ler de Afrika'da kendisine iş birliği yapabileceği ortaklar arıyor. Bu nedenle henüz ihracat yapmamış KOBİ'leri Afrika'daki KOBİ'ler ile eşleştirmeliyiz" açıklamalarında bulundu.

İTO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Akif Develioğlu, Türkiye'nin Afrika'ya kazan-kazan prensibi çerçevesinde kardeşlik ilişkisiyle yaklaştığını söyledi. Develioğlu, "İTO, 800 bini aşan üye sayısıyla dünyanın en büyük 3 odasından birisi. İTO olarak hem ülkemizin hem de iş birliği yaptığımız ülkelerin ekonomik büyümesine katkı sağlayan ticari faaliyetlerine çok önem veriyoruz" dedi.

Orta Afrika Cumhuriyeti Stratejik Yatırımlar Bakanı Pascal Bida Koyagbele, "Bugün burada olduğum için mutluyum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Benim için bir rol model. Afrika'da yaptığı işler için çok mutluyum. Orta Afrika Cumhuriyeti, madencilik alanında farklı fırsatlar sunan bir ülke. Bu fırsatlarla Türkiye'ye gelip iş yapmaya hazırız" dedi.

Gambiya Ticaret ve Yatırım Bakanı Baboucarr Ousmaila Joof, "Türk şirketlerle çok çeşitli alanlarda işbirliklerimiz oldu. Bizde de çok fazla mineral var ancak çok fazla çıkartamıyoruz. Tarımsal yatırımlara açığız. Asya'dan bazı ülkelerle de çalışıyoruz. Türk şirketlerine Gambiya'da çalışmak ve buradaki fırsatları değerlendirmeleri çağrısında bulunuyoruz" dedi. - İSTANBUL