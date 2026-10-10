Haberler

Afganistan'a insani yardım sevkiyatında TCDD AŞ yıl sonuna kadar görevlendirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'den Afganistan'a gönderilecek insani yardım malzemelerinin sevkiyatında TCDD AŞ görevlendirildi. TCDD AŞ, yıl sonuna kadar belirlenen güzergahlarda görev alacak; görevlendirme bedeli ve hesaplama yöntemi de kararla belirlendi.

Türkiye'nin Afganistan'a göndereceği insani yardım malzemelerinin sevkiyatında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) AŞ görevli kılındı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre TCDD AŞ, yıl sonuna kadar, Türkiye'den Afganistan'a gönderilecek insani yardım malzemelerinin, Türkiye-İran-Türkmenistan-Afganistan veya Türkiye-İran-Afganistan güzergahı boyunca yapılacak sevkiyatında görev alacak.

Kararla sevkiyatın görevlendirme bedeli ve hesaplama yöntemine dair usul ve esaslar da belirlendi.

Kaynak: AA
Hamid'in sağlık durumunda üzen gelişme! Müge Anlı isyan etti

Sağlık durumu üzdü! Müge Anlı ağzına geleni saydı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz

80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz
Panama'da gazetecilerin depreme yakalandığı anlar kamerada

Gazeteciler canlı yayını bırakıp böyle kaçtı
TFF'den Arda Turan bombası! Milli Takım'ın başına geçebilir

TFF'den Arda Turan bombası!

Aziz Yıldırım, Real Madrid'in yıldızı için kesenin ağzını açtı: Tam 30 milyon Euro

Real Madrid'in yıldızı için kesenin ağzını açtı: Tam 30 milyon Euro
Yol kenarında korkunç olay! Yanan araçtan erkek cesedi çıktı

Yanan otomobilin kapısını açtılar! Karşılaştıkları manzara korkunç
Paşinyan'dan şaşırtan hareket! Paylaşımındaki şarkıya bakın

Paşinyan'dan şaşırtan paylaşım! Türk dünyası yorum yağdırdı
Böylesi görülmedi! Kontrolden çıkan araç evin çatısına uçtu

Film gibi olay! Araç evin çatısına saplandı