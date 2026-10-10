Afganistan'a insani yardım sevkiyatında TCDD AŞ yıl sonuna kadar görevlendirildi

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Türkiye'nin Afganistan'a göndereceği insani yardım malzemelerinin sevkiyatında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) AŞ görevli kılındı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre TCDD AŞ, yıl sonuna kadar, Türkiye'den Afganistan'a gönderilecek insani yardım malzemelerinin, Türkiye-İran-Türkmenistan-Afganistan veya Türkiye-İran-Afganistan güzergahı boyunca yapılacak sevkiyatında görev alacak.

Kararla sevkiyatın görevlendirme bedeli ve hesaplama yöntemine dair usul ve esaslar da belirlendi.

Kaynak: AA