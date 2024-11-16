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AFEX 2024 İş Forumu ve Fuarı: Afrika iş dünyası ve Türkiye'nin işbirliği fırsatları

AFEX 2024 İş Forumu ve Fuarı: Afrika iş dünyası ve Türkiye'nin işbirliği fırsatları
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AFEX 2024 İş Forumu ve Fuarı, 12-13 Kasım 2024 tarihlerinde İstanbul'da düzenlendi. Etkinlik, Türk iş dünyası ile Afrika pazarını bir araya getirerek, distribütörlük, franchising ve ortaklık fırsatları sundu. Teknoloji transferi, yerel üretim ve iş birliği gibi önemli konuların ele alındığı forumda, Afrika pazarında büyümek isteyen iş insanlarına değerli bilgiler sunuldu. Haberler.com ekibi, etkinlik boyunca röportajlar gerçekleştirdi ve genel çekimler yaparak programın nabzını tuttu.

Haberler.com olarak, 12-13 Kasım 2024 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen AFEX 2024 İş Forumu ve Fuarı'na katıldık. Afrika ile iş ilişkilerini geliştirmeye odaklanan bu etkinlik, distribütörlük, franchising ve ortaklık fırsatları sunarak Türk iş dünyası ile Afrika pazarını bir araya getirdi. Etkinlik boyunca röportajlar gerçekleştirdik ve genel çekimler yaparak programın nabzını tuttuk.

AFRİKA PAZARINA AÇILMAK İSTEYENLER İÇİN BÜYÜK FIRSAT

AFEX 2024, teknoloji transferi, yerel üretim ve iş birliği gibi önemli başlıkları masaya yatırdı. Etkinlikte yer alan önde gelen şirketler ve yatırımcılar, Afrika pazarında büyümek isteyen iş insanlarına değerli bilgiler sundu. Ayrıca fuar alanında düzenlenen paneller ve birebir iş görüşmeleri, katılımcılara farklı sektörlerde yeni iş ortaklıkları kurma fırsatı sağladı.

ÖZEL RÖPORTAJLAR VE GENEL İZLENİMLER

Forum süresince gerçekleştirdiğimiz röportajlarda, Afrika pazarının potansiyeli ve Türkiye ile Afrika arasındaki ticari ilişkilerin geleceği ele alındı. Haberler.com'un objektifinden, bu önemli iş forumunun tüm detaylarını sizlerle paylaştık.

Haberler.com / Şevval Çelik - Ekonomi
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