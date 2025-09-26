AESOB Başkanı Dere: '7 bin 200 gün düzenlemesi esnafımıza nefes aldıracak

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, "7 bin 200 gün düzenlemesi sosyal güvenlik sistemimize olan güveni artıracak ve esnafımıza hakkının teslimi olacaktır" dedi.

Bağ-Kur'lu esnaf ve sanatkarların yıllardır en önemli beklentilerinden biri olan prim gün sayısının 7 bin 200'e düşürülmesi yeniden gündeme geldi. Mevcut sistemde SSK'lı çalışanlar 7 bin 200 prim günüyle emekli olabilirken, kendi işinin patronu olan, vergisini, kirasını, faturasını ödeyen esnafın emekli olabilmesi için 9 bin gün prim ödemesi gerekiyor. Bu durum, yıllardır esnaf kesiminde adalet talebini gündeme taşımıştı.

"Bu fark ortadan kalkacak, hak teslim edilecek"

TESK Genel Başkan Vekili ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere, bu düzenlemenin esnafa hakkının iadesi olduğunu vurgulayarak, "Esnafımız sabahın erken saatlerinde iş yerinin ışığını yakıyor, vergisini ödüyor, istihdam sağlıyor, üretime katkıda bulunuyor. Buna rağmen yıllardır SSK'lı çalışanlara göre daha fazla prim ödemek zorunda kalıyor. 7 bin 200 gün düzenlemesi sosyal güvenlik sistemimize olan güveni artıracak ve esnafımıza hakkının teslimi olacaktır. Biz bu sürecin en yakın takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanlığımıza güvenimiz tam"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnafın yanında olduğunu her fırsatta gösterdiğine işaret eden Dere, "Esnafımıza her fırsatta sahip çıkan Sayın Cumhurbaşkanımızın bu haklı talebimizi de destekleyeceğine ve gerekli adımları atacağına yürekten inanıyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza da bu süreçteki hassasiyetleri, yapıcı yaklaşımları ve esnafımıza gösterdikleri ilgi için şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Düzenleme esnafımıza nefes aldıracak"

Dere, yapılacak düzenlemenin esnafın sosyal güvenlik sistemine olan güvenini artıracağını vurgulayarak, "Yıllarca alın teri döken, kendi işinin patronu olan esnafımız, tam 5 yıl daha fazla prim ödemek zorunda kalıyor. Bu adım, esnafımıza nefes aldıracak, geleceğe umutla bakmasını sağlayacak tarihi bir karardır. Esnafımızın yükünü hafifletecek her çalışmanın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Geleceğin esnafına güçlü destek"

Dere, bu düzenlemenin esnaf ve sanatkarlığın geleceği açısından taşıdığı öneme de dikkat çekti. Sosyal güvenlikteki bu eşitliğin mesleğini icra etmek isteyen genç girişimciler için de büyük bir teşvik olacağının altını çizen Dere, "Gençlerimiz artık kendi işinin sahibi olmanın ağır maliyetleri yanında bir de uzun prim farkıyla karşılaşmayacak. Bu adım, onlara daha güvenli bir gelecek vadediyor. 'Kendi işimi kurarsam ne zaman emekli olurum?' endişesini azaltarak, girişimcilik ruhunu cesaretlendiriyor. Biz inanıyoruz ki bu düzenleme ile birlikte daha fazla genç, ata mesleği olan esnaflığa yönelecek ve Türkiye ekonomisinin üretim gücü artarak yenilenmeye devam edecektir" dedi. - ANTALYA