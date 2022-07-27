Admib'in Demir ve Demir Dışı Metal İhracatı Geçen Yılın Aynı Ayına Göre Yüzde 8,2 Azaldı

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'ne (ADMİB) üye şirketleri, haziran ayında demir ve demir dışı metal sektöründe geçen yılın ayına göre yüzde 8,2'lik azalışla 75,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. ADMİB Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Özellikle çelik sektöründe küresel resesyon beklentisi nedeniyle talebi azaldı. Hurda ve cevher fiyatları düştü. Çin'in Covid-19 önlemleri nedeniyle korumacı önlemleri de etkili oldu. Küresel büyük oyuncular olan Rusya ve Ukrayna'nın savaşta olması da başka bir etken yarattı. Resesyon beklentilerinin etkisiyle küresel talep yavaşlama devam edecek" dedi.

ADMİB demir ve demir dışı metaller sektöründeki ihracat verilerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, ADMİB üyesi şirketler, haziran ayında demir ve demir dışı metaller sektöründe geçen yılın haziran ayına göre yüzde 8,2'lik azalışla 75,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Çelik ihracatı ise yüzde 5,2 artarak 267,3 milyon dolara ulaştı.

EN ÇOK SATILAN ÜRÜNLER BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRDÜ

ADMİB'in haziran ayı ihracatı ürün gruplarına göre incelendiğinde; demir çelik boruda yüzde 42 artışla 82 milyon dolarlık ihracata ulaşıldı. Bu ürün grubunu yüzde 8 artış ile 63 milyon dolarlık ihracatla demir çelik yassı kaplama, yüzde 6 artış payı ve 21,9 milyon dolar ihracat ile demir çelik inşaat aksamı takip etti.

ADMİB'in ihracatında Romanya yüzde 66 artış ve 40,5 milyon dolar ihracat ile ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 11'lik artış ve 32,9 milyon dolarlık ihracat ile İspanya, yüzde 10 artış ve 25,3 milyon dolarlık ihracat ile Mısır takip etti.

ADMİB Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, sektörün ihracat rakamlarını değerlendirdi. 2022 yılının ilk 6 ayında Türkiye geneli demir ve demir dışı metaller – çelik sektörleri olarak Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 15,7 pay aldıklarını kaydeden Tosyalı'nın açıklaması şöyle:

"GEREKLİ ADIMLARI ŞİMDİDEN ATMALIYIZ: Ocak–haziran aylarında Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimizden yapılan demir ve demir dışı metaller sektörü ihracatı yüzde 12 artışla 467 milyon dolar olurken, çelik sektörü ihracatımız ise yüzde 29,2 artışla 1 milyar 509 milyon doları buldu. Haziran ayında da ülkemize önemli bir katkı sağladık. İki sektörümüz 345 milyon dolarlık ihracat katkısı verdi. Küresel tedarik zincirindeki değişimin normalleşme ile tekrar değişmesi riskine karşı kazanımlarımızı korumak için gerekli adımları şimdiden atmalıyız. Türkiye demir çelik sanayicileri ve ihracatçıları olarak zorlu koşullara uyum kabiliyetimizle küresel rekabetçiliğimizi sürdürdük ve sanayilerin durduğu bir dönemde üretime devam ederek hem mevcut pazarlara hem de yeni pazarlara ihracatımızı sağladık. Şimdi sıra bu ihracat artışını sürdürülebilir kılmakta.

KALİTEDEN TAVİZ VERMEDEN KATMA DEĞERLİ ÜRETİME DEVAM ETMELİYİZ: Özellikle çelik sektöründe küresel resesyon beklentisi nedeniyle talep azaldı. Hurda ve cevher fiyatları düştü. Çin'in Covid-19 önlemleri nedeniyle korumacı önlemleri de etkili oldu. Küresel büyük oyuncular olan Rusya ve Ukrayna'nın savaşta olması da başka bir etken yarattı.

RESESYON BEKLENTİLERİNİN ETKİSİYLE KÜRESEL TALEP YAVAŞLAMA DEVAM EDECEK: Sektörümüz belli periyotlarla yüksek talep görüyor. Geçen yıl yaşanan talep artışının meyvelerini en iyi toplayan ülkelerin başındayız. Bu talepler yılsonunda azalmaya başlasa da biz ihracatımızı artırmayı başardık. Ancak resesyon beklentilerinin etkisiyle küresel talep yavaşlama devam edecek. Sektör olarak bu noktada önlemleri almalı, elde ettiğimiz avantajları iyi değerlendirmeliyiz. Bunu yaparken de başta AB Yeşil Mutabakatı gibi konulara karşı hazırlıklı olmalı ve kaliteden taviz vermeden katma değerli üretime devam etmeliyiz. Yeşil mutabakatla birlikte küresel dönüşümün gerisinde kalmamalıyız. Teknolojik yatırımlarla ve ulusal seviyede ekonomik desteklerle topyekün bu dönüşüme destek vermeye ve bilinç oluşturmaya mecburuz.

İHRACAT ARTIŞINI SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMALIYIZ: Dövizdeki dalgalanmalar, enerji maliyetlerindeki artış ve emtia fiyatlarının yükselmesi ve Rusya-Ukrayna savaşına rağmen 2022 yılına iyi başlayan sektörümüz geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi sürdürüyor. Küresel tedarik zincirindeki değişimin normalleşme ile tekrar değişmesi riskine karşı kazanımlarımızı korumak için gerekli adımları şimdiden atmalıyız. Şimdi sıra bu ihracat artışını sürdürülebilir kılmakta.

HAZİRAN AYINDA YENİ BİR REKORA DAHA İMZA ATILDI: İhracat ailesi haziran ayında yeni bir rekora daha imza atarak, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,5'luk artışla yaklaşık 23,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Türkiye demir ve demir dışı metaller de yüzde 19,6'lık yükselişle 1 milyar 346 milyon dolarlık ihracat yaparak, Türkiye'nin toplam ihracatına yüzde 5,8'lik katkı sağladı. Türkiye çelik sektörü ise bu ayda yüzde 14,6'lık yükselişle 2 milyar 301 milyon dolarlık ihracata ulaşarak, Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 9,8 pay aldı."