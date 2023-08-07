Adıyaman'da İşbaşı Eğitim Programı Uygulanacak

AK Parti MKYK Üyesi ve Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, işbaşı eğitimleri ile Adıyaman'da nitelikli işgücü ve istihdam artışı olacağını kaydetti. İşgücü piyasasının arz yönünün depremden olumsuz etkilendiği Adıyaman ve diğer illerde düzenlenen işbaşı eğitim programı hazırlanıyor.

AK Parti MKYK Üyesi ve Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, işbaşı eğitimleri ile Adıyaman'da nitelikli işgücü ve istihdam artışı olacağını kaydetti.

İşgücü piyasasının arz yönünün depremden olumsuz etkilendiği Adıyaman ve diğer illerde düzenlenen işbaşı eğitim programı hazırlanıyor.

Programlar ile ilgili açıklamada bulunan Milletvekili Resul Kurt, "İşbaşı eğitim programlarında; program açılışları, aylık kontroller ve yeniden yararlanma halinde işverenler tarafından bildirilen prim gün sayısı esas alınarak hesaplama yapılmaktadır.

Ancak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle işgücü piyasasının arz yönünün diğer illere kıyasla görece olumsuz etkilendiği Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerde söz konusu hesaplama usulü ile program düzenlememesi nedeniyle nitelikli işgücünün ivedilikle yetiştirilebilmesine katkı sağlamak amacıyla işbaşı eğitim programlarında değişikliğe gidilerek program açılışları, aylık kontroller ve yeniden yararlanma halinde prim gün sayısı baz alınarak yapılan hesaplama usulü değiştirilmiş ve doğrudan sigortalı sayısı esas alınarak hesaplama yapılmasına imkan sağlanmıştır.

İlgili programların uygulama tarihi başlangıçta 09.05.2023-31.07.2023 olarak belirlenmiş olup, gelinen aşamada ilgili illerdeki ihtiyaca binaen 31.12.2024 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan'a teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN