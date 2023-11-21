Adıyaman Belediyesi ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu Arasında Depremden Etkilenen Belediyelerin Kentsel Hizmet Altyapısını Güçlendirmek İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı

Adıyaman Belediyesi ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) arasında 'Depremden etkilenen belediyelerin kentsel hizmet altyapısını güçlendirmek için teknik destek projesi' çerçevesinde iş birliği protokolü imzalandı. Proje, Adıyaman ve Hatay'da yeniden inşa ve sürdürülebilirliği hedeflemektedir.

Adıyaman Belediyesi ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) arasında 'Depremden etkilenen belediyelerin kentsel hizmet altyapısını güçlendirmek için teknik destek projesi' çerçevesinde iş birliği protokolü imzalandı.

Sürdürülebilir kalkınma için uluslararası iş birliği alanında kamu yararına çalışan, Alman Hükumetini ve özellikle Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığını (BMZ), 130'dan fazla ülkede, kamu ve özel sektör paydaşları ile yürüten Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ), 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve Türkiye'nin Güneydoğusunda ciddi yıkımlara neden olan depremlerde en çok yıkıma uğrayan Adıyaman ve Hatay'da yeniden inşa ve sürdürülebilirliği devam ettirmeyi hedefliyor.

'Depremden etkilenen belediyelerin kentsel hizmet altyapısını güçlendirmek için teknik destek projesi' iş birliği protokolü, 17 Kasım 2023'te Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Candost Aydın tarafından, Adıyaman Kahta Akıncılar Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya ve Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Abdulkadir Çelenk'in de katılımlarıyla imzalandı.

Söz konusu proje, 6 Şubat 2023'te depremden etkilenen Adıyaman ve Hatay Belediyeleri'ne GIZ tarafından teknik destek sağlamak üzere başlatıldı.

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu GIZ, afetten etkilenen bölgelerde afete dayanıklı bir iyileştirmeyi, yeniden inşa ve sürdürülebilirlik için teknik çözümler sağlamayı, kentsel hizmet altyapısının yeniden inşası için belediyelerin teknik kapasitelerini güçlendirmeyi, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma için toplumsal katılım ilkelerini teşvik etmeyi ve gelecekteki oluşabilecek zorluklara karşı daha dayanıklı şehirler ve topluluklar oluşturmaya katkıda bulunmayı hedeflemekte. - ADIYAMAN