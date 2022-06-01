Adilcevaz'da çiftçilere fasulye tohumu dağıtımı - Haberler

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Adilcevaz'da çiftçilere fasulye tohumu dağıtımı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Adilcevaz'da çiftçilere fasulye tohumu dağıtımı

Bitlisin Adilcevaz Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yüzde 75 hibe destekli fasulye tohumu dağıtımı yapıldı.

Bitlisin Adilcevaz Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yüzde 75 hibe destekli fasulye tohumu dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde yapılan tohum dağıtımında konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selami Savaş, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen yüzde 75 hibeli fasulye tohumlarını dar gelirli çiftçilere dağıttıklarını ifade etti.

Hibe fasulye tohumu desteği alan çiftçilerden Coşkun Karayel ise "Bugün burada fasulye tohumu ücretinin yüzde 75'ini devletimiz, yüzde 25'ini ise biz ödüyoruz. Allah devletimize zeval vermesin" dedi. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Adilcevaz Hisarcık Tohum Tarım Ekonomi Haberler

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