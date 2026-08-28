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Adilcevaz'da Cevizde Yüksek Rekolte Beklentisi

Adilcevaz'da Cevizde Yüksek Rekolte Beklentisi
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Van Gölü kıyısı ve Süphan Dağı eteklerindeki ceviz bahçelerinde yeni sezon öncesi üreticiler yüksek rekolte bekliyor. İnce kabuğu, iri içi ve aromasıyla ünlü Adilcevaz cevizinde geçen yıl 70 bin ağaçtan 6 bin ton ürün alınırken, bu yıl yağışların iyi olması ve bakım çalışmaları sayesinde verimin artması öngörülüyor.

Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yeni sezon öncesi üreticiler yüksek rekolte bekliyor.

Van Gölü kıyısında, Süphan Dağı'nın eteklerinde yetiştirilen Adilcevaz cevizi; ince kabuğu, iri ve dolgun iç yapısı, aroması ve yağ oranıyla yurdun dört bir yanından yoğun talep görüyor. Özellikle "Adilcevaz 13" ve "Kazankaya" çeşitleri öne çıkarken, ilçenin kendine özgü iklimi, toprak yapısı ve geleneksel üretim kültürüyle yetiştirilen Adilcevaz cevizinde bu yıl verimli bir sezon bekleniyor.

Üretici Vahit Alkan, ceviz üretiminde bu yıl da yüksek rekolte beklediklerini belirterek, "Geçen sene yaklaşık 70 bin ağaçtan 6 bin tonun üzerinde ürün alınmıştı. Bu sene de yağışların iyi olması nedeniyle daha fazla verim bekliyoruz" dedi.

Yetkililer, hastalıklarla mücadele ve bahçelerde yürütülen bakım çalışmalarının verimde önemli artış sağladığını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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