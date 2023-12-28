ADASO Model Fabrika'da Öğren Dönüş Programı Tamamlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Adana Sanayi Odası (ADASO) işbirliğiyle sanayide verimliliği artırmak ve dijital dönüşümü hızlandırmak için kurulan ADASO Model Fabrika'da 1. ve 2. Öğren Dönüş Programı tamamlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcısı Hülya Öztoprak Yılmaz, Adana Sanayi Kampüsü'nde düzenlenen toplantıda, işletmelerin rekabetçiliğini artırabilmesi için maliyetin düşürülmesi, bunun için de üretim süreçlerindeki verimliliğin artırılması gerektiğine işaret etti.

Model fabrikaların, verimliliği artırmak için en iyi uygulama alanları ve eğitim yerleri olduğunu belirten Yılmaz, "Yalın teknolojileri kullanarak, iş gücünden, ham maddeden çeşitli faktörlerden ne şekilde verimlilik elde edebileceğimizi işletmelerimize önce teorik, sonra uygulamalı olarak öğretiyorlar. Gerçekten çok önemli kazanımları da oluyor." dedi.

Yılmaz, Türkiye'de halihazırda 8 model fabrika olduğunu, en yakın zamanda Eskişehir ve Samsun olmak üzere iki yeni model fabrikanın daha kurulacağını söyledi.

Model fabrikaların en önemli hizmet türlerinden birisinin Öğren Dönüş Programı olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"8 model fabrikamızda 420'nin üzerinde Öğren Dönüş Programı'nın tamamlandığını görüyoruz. Bu programla yüzde 76'lara varan verimlilik artışlarını gözlemliyoruz. Çoğu zaman ilave yatırım yapılmadan elde edilen sonuçlar bunlar. Bu anlamda işletmelerimiz için model fabrikaların önemli yatırımlar ve önemli merkezler olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum."

Yılmaz, model fabrikadan faydalanmak isteyen özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik "Yalın Dönüşüm Desteği" uygulanmaya başlandığını belirterek, işletmelerin bu imkanlardan faydalanmalarını istedi.

Yeşil ve dijital dönüşüm

Yılmaz, dünyada "ikiz dönüşüm" olarak adlandırılan yeşil ve dijital dönüşümün gündemde olduğuna dikkati çekti.

Bu dönüşümlerin gelecekte daha da önemli hale geleceğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Çeşitli kurumlar tarafından 'Yeşil dönüşümle' ilgili çeşitli destekler başlatıldı. Bakanlığımız ve bağlı ilgili kuruluşlarımız tarafından da bu konuda destekler veriliyor. İmalat hattını önce yalına çevirmek, sonrasında dijital teknolojileri kullanarak veri akışını hızlandırıp daha hızlı anlamlandırmak ve üretime buna göre müdahalelerde bulunmak açısından önem taşıyor. Bu kapsamda da belli bir olgunluk seviyesine gelmiş olan model fabrikalarımızda dijital dönüşüm altyapısı kurulmasıyla ilgili faaliyetlerimizi de yürüttük. 4 model fabrikamızda bunu sağladık. Bu altyapısı olmayan model fabrikalarımızla da kurulumla ilgili çalışmaları yürüteceğiz."

ADASO Meclis Başkanı İsrafil Uçurum da model fabrika çalışmalarına henüz merkez kurulmadan 2020 öncesinde başladıklarını, şimdiye kadar bölgede 60'tan fazla firmaya hizmet verdiklerini ve bu firmalarda toplamda 200 milyon liranın üzerinde tasarruf elde edildiğini belirtti.

Konuşmaların ardından 1. ve 2. Öğren Dönüş Programı'nda yalın üretim eğitimi alan 8 firma yetkilisi sunum yaptı.