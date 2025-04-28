Adana Ziraat Odası Başkanı: İklim Değişikliği Çiftçiyi Zorluyor

Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, son yıllarda iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilere dikkat çekerek, "Üreticinin riski büyümekte, maliyetleri katlanmakta ve çiftçinin direnci her geçen gün azalmaktadır" dedi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 2022-2025 yılları arasında Şubat ayında, başta Adana olmak üzere, Mersin ve Hatay'ı etkileyen dört günlük şiddetli don felaketi yaşandığını hatırlattı. Doğan, Mart ayında ise Türkiye genelinde 65 ilde yoğun don, dolu ve kar yağışının büyük afetlere neden olduğunu kaydederek, "Bu afetler sonucunda birçok ürün ciddi zarar gördü, çiftçimizin emeği heba oldu. Yaşanan doğal afetlerin artmasıyla birlikte üreticinin riski büyümekte, maliyetleri katlanmakta ve çiftçinin direnci her geçen gün azalmaktadır. Çiftçilerin üretim maliyetleri arttığı gibi finansmana erişimleri de her geçen gün zorlaşmaktadır "diye konuştu.

Doğan, traktör, ekipman ve tarımda kullanılan diğer temel üretim araçlarında uygulanan yüzde 10 oranındaki KDV'nin çiftçilerin sermaye yatırım kapasitelerini olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Yüksek girdi maliyetleri uluslararası rekabet gücümüzü de zayıflatmaktadır. Mısır, İran, Fas ve Çin gibi ülkelerde tarıma verilen destekler karşısında, Türk çiftçisinin rekabet edebilme imkanı kaybolmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığımızdan, çiftçinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla traktör, ekipman, edevat ve zirai ilaçlarda uygulanan KDV oranının sıfırlanmasını talep ediyoruz. Girdi maliyetlerinin düşürülmesi, çiftçimizin üretime devam edebilmesi ve ülkemizin gıda güvenliği için artık zorunludur. Çiftçimize sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır" şeklinde konuştu. - ADANA