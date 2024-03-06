Üye Girişi
Haberler

Adana Vergi Denetim Kurulu Daire Başkanı Serkan Kurt, Vergi Denetimi Hakkında Bilgi Verdi

Güncelleme:

Adana Vergi Denetim Kurulu Daire Başkanı Serkan Kurt, temel önceliklerinin etkin ve verimli bir vergi denetimi olduğunu söyleyerek, 'Vergiyi sevdiremeyiz ama onu kolaylaştırabiliriz' dedi. Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Adana Vergi Denetim Kurulu Daire Başkanı Serkan Kurt, Vergi Denetim Kurulu Daire Başkan Yardımcısı ve Vergi Başmüfettişi Yaşar Torun ile bir araya gelerek 'vergi denetimi' konusunda bilgi alışverişinde bulundular.

Adana Vergi Denetim Kurulu Daire Başkanı Serkan Kurt, temel önceliklerinin etkin ve verimli bir vergi denetimi olduğunu söyleyerek, "Vergiyi sevdiremeyiz ama onu kolaylaştırabiliriz" dedi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Adana Vergi Denetim Kurulu Daire Başkanı Serkan Kurt, Vergi Denetim Kurulu Daire Başkan Yardımcısı ve Vergi Başmüfettişi Yaşar Torun ile bir araya gelerek 'vergi denetimi' konusunda bilgi alışverişinde bulundular.

Adana Vergi Denetim Kurulu Daire Başkanı Serkan Kurt, DAİMFED'in projeleriyle adından sıkça bahsettirdiğini kaydederek, "Sosyal sorumluluk olarak hamlelerini ve icraatlarını takdirle karşılıyoruz. Bizler Vergi Denetleme Kurumu olarak başkanlığımızın temel öncelikleri; etkin ve verimli bir vergi denetimi, kayıt dışı ekonomi ve yolsuzlukla mücadele ve teftişlerde etkinliğin artırılmasıdır. Temel nitelik olarak ifade etmek gerekirse, vergiyi sevdiremeyiz ama onu kolaylaştırabiliriz. Bunun için temel amacımız; toplantımızda Vergi Denetim Kurulu'nun temel yapısını anlattık ve mükelleflerimizin sahip olduğu haklara değindik. Mükelleflerimizin yaşadığı sorunların önüne geçmek için Vergi Denetim Kurulu olarak iş dünyamızın çözüm önerilerine açığız, hayata geçirmek için de hazırız" diye konuştu.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu da mükelleflerin sahip oldukları hakları bilmelerinin önemine değindi. Karslıoğlu, "İnşaat sektörü temsilcileri ve paydaşlarımız olarak, vergi uygulamalarına ilişkin gelişmeleri, üyelerimizin bu hususta bilmeleri gereken unsurların aktarıldığı bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Biz DAİMFED yönetimi olarak üyelerimizin taleplerini ve çözüm bekleyen sorunlarını ele aldık. Temel anlayışımız olarak verginin geleceğimizin teminatı olduğunun altını çiziyoruz. Bu konuda devletimizin milletimizin varlığı bekası her şeyden önce gelir. Vergi Denetleme Daire Başkanımızın açıklamaları ışığında sahip olduğumuz hakları öğrendik. Gayet yararlı faydalı bir görüşme oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Vergi Denetim Kurulu Mustafa Karslıoğlu Akdeniz İnşaat Serkan Kurt Adana Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Muhammet Rıza Yalçınkaya kimdir? CHP Bartın Belediye Başkan Adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya kaç yaşında, nereli? Tahsin Erdem kimdir? CHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Tahsin Erdem kaç yaşında, nereli? Özkan Şengül kimdir? CHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Özkan Şengül kaç yaşında, nereli? Mehmet Gürel kimdir? CHP Yalova Belediye Başkan Adayı Mehmet Gürel kaç yaşında, nereli? Şükrü Şahar kimdir? CHP Van Belediye Başkan Adayı Şükrü Şahar kaç yaşında, nereli? Özkan Yalım kimdir? CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Özkan Yalım kaç yaşında, nereli? Ali Mustafa Çelik kimdir? CHP Tunceli Belediye Başkan Adayı Ali Mustafa Çelik kaç yaşında, nereli? Hasan Süha Saral kimdir? CHP Trabzon Belediye Başkan Adayı Hasan Süha Saral kaç yaşında, nereli? Murat Yazıcı kimdir? CHP Tokat Belediye Başkan Adayı Murat Yazıcı kaç yaşında, nereli? Candan Yüceer kimdir? CHP Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Candan Yüceer kaç yaşında, nereli? Tacettin Kepenek kimdir? CHP Sivas Belediye Başkan Adayı Tacettin Kepenek kaç yaşında, nereli? Bugün kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Bugün hangi dini gün 2024? Metin Gürbüz kimdir? CHP Sinop Belediye Başkan Adayı Metin Gürbüz kaç yaşında, nereli? Borsa devre mi kesti? Borsa devre kesici ne kadar, kaç dk uygulanacak? Borsa devre kesici ne kadar sürer, ne zaman biter? Murat Molu kimdir? CHP Kayseri Belediye Başkan Adayı Murat Molu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title