Adana ve Bosna Hersek Arasındaki Ticaret Potansiyeli Vurgulandı

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'nın Bosna Hersek ile ticarette çok daha fazlasını yapabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Adana Sanayi Odası (ADASO) ev sahipliğinde, Bosna Hersek Zenica-Doboy Kantonu Ekonomi Bakanı Samir ibonji ve beraberindeki heyetin katılımıyla "Türkiye - Bosna Hersek Ticari İlişkilerini Geliştirme Etkinliği" düzenlendi. Etkinlik öncesinde, 11 Temmuz 1995 tarihinde yaşanan ve tüm dünyanın hafızasında derin izler bırakan Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümü dolayısıyla bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Türkiye ve Bosna Hersek milli marşları eşliğinde katılımcılar, hayatını kaybeden masumları andı.

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, konuşmasına Srebrenitsa'da hayatını kaybedenleri anarak başladı. Başkan Kıvanç, "Bugün ayrıca tarihin acı bir sayfasının, insanlığın utanç tablolarından biri olan Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümündeyiz. Srebrenitsa'da yaşamını yitiren 8 bini aşkın masum insanı rahmetle anıyor, ailelerine ve tüm Bosna halkına başsağlığı diliyorum" dedi.

"Adana'nın Bosna Hersek ile ticaretteki payı artırılmalı"

Konuşmasında Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ekonomik ilişkilerin istikrarlı şekilde ilerlediğine dikkat çeken Kıvanç, "2024 yılı itibarıyla iki ülke arasındaki ticaret hacmi 1 milyar doları aşmıştır. 2025'in ilk beş ayında Türkiye'nin Bosna Hersek'e ihracatı 333,4 milyon dolar, ithalatı ise 119,3 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Adana'nın bu dönemde Bosna Hersek'e ihracatı 3,7 milyon dolar, ithalatı ise sadece 247 bin dolar seviyesindedir. Adana'nın Türkiye genelindeki toplam ihracat içindeki payı yüzde 1,1, ithalat payı ise yalnızca yüzde 0,2'dir. Adana, Bosna Hersek ile ticarette çok daha fazlasını yapabilecek potansiyele sahiptir" ifadelerini kullandı.

Kıvanç, karşılıklı yatırım ve iş birlikleri açısından özellikle metal-makine, plastik, kimya, gıda ve tekstil gibi sektörlerin ön plana çıktığını belirtti. Yumurtalık-Ceyhan bölgesinin, Türkiye'nin en stratejik yatırım alanlarından biri haline geldiğini vurgulayan Kıvanç, "Adana, sahip olduğu sanayi altyapısı, nitelikli iş gücü, lojistik avantajları ve yatırım dostu ortamı ile bölgenin parlayan yıldızıdır. Yumurtalık-Ceyhan bölgesi, Marmara'dan sonra Türkiye'nin en büyük ikinci körfezine ev sahipliği yapmasının yanı sıra, enerji ve petrokimya sektörlerinde yatırım üssü olma yolunda hızla ilerlemektedir. Siz değerli Bosna Hersekli iş insanlarını, bu büyük potansiyeli değerlendirmeye ve Adana'da yatırım yapmaya davet ediyoruz"diye konuştu.

Srebrenitsa'da yaşanan insanlık dramına değinerek konuşmasına başlayan Bosna Hersek Zenica-Doboy Kantonu Ekonomi Bakanı Samir ibonji ise, "Bugün, sadece Bosna Hersek'in değil, tüm dünyanın ortak hafızasında yer alan Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümüdür. Ne yazık ki bu trajedi son olmadı. Bugün aynı ideolojiler, aynı sloganlar Gazze'de tekrar ediyor. Güçlü bir Bosna Hersek, güçlü bir Türkiye demektir" şeklinde konuştu.

"Adana ile ticaretimizi büyütmek istiyoruz"

Türkiye ile ekonomik ilişkileri daha ileriye taşımak için sahada olduklarını vurgulayan Samir ibonji, Türkiye'ye yönelik duygusal yakınlığın ticarete tam olarak yansımadığına dikkat çekti. ibonji,"Birbirimizi seviyoruz ama maalesef yeterince ticaret yapmıyoruz. Bu nedenle, sık sık Türkiye'nin çeşitli önemli yerlerini ziyaret ediyorum. Bizim bölgemizde, 26 organize sanayi bölgesi bulunuyor. Demir-çelik ve metal sanayiinde çok güçlüyüz. Avrupa'da üretilen araçlarda bizim ürettiğimiz parçalar yer alıyor. Aynı zamanda mobilya, çimento, enerji ve kağıt üretiminde de iddialıyız. Köln'de düzenlenen fuarda Bosna Hersek, masif mobilya dalında tasarım ödülünü kazandı. Türkiye ile bu alanlarda çok daha fazla iş birliği yapabiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.

Etkinlikte, her iki ülkenin sanayi ve ticaret yapılarının entegrasyonu ile ilgili somut adımlar atılması, karşılıklı ziyaretlerin artırılması ve yatırımcı rehberlik faaliyetlerinin güçlendirilmesi konularında mutabakata varıldı. Etkinlik, soru-cevap oturumunun ardından sona erdi. - ADANA