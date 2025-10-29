Haberler

Adana Tarım ve Sera ile Bahçe Fuarı Çiftçilerin Buluşma Noktası Olacak

Adana Tarım ve Sera ile Bahçe Fuarı Çiftçilerin Buluşma Noktası Olacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana'da düzenlenecek 18. Tarım ve Sera ile Bahçe Fuarı'nın tarım sektörü için önemine değinerek, bu platformun çiftçiler için modern tarım uygulamaları ve iş birlikleri konusunda önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Düzenlenecek Adana Tarım ve Sera ile Bahçe Fuarı'nın önemine değinen Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan," Böyle fuarlar, çiftçiler, tarım uzmanları, teknoloji geliştiricileri ve tarımsal işletmeler için önemli bir buluşma noktasıdır. Burada bilgi akışı sağlanıyor, yeni tarım teknolojileri tanıtılıyor ve sektörle ilgili iş birlikleri güçleniyor" dedi.

Oda Başkanı Doğan, yaptığı açıklamada Çukurova'nın tarımsal gücünü ve bölge çiftçisinin üretim vizyonunu 4-8 Kasım 2025 tarihleri arasında Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 18. Adana Tarım ve Sera ile Bahçe Fuarı'nda tanıtacağını söyledi. Doğan, fuar kapsamında bölgenin tarımsal potansiyelinin, modern üretim tekniklerinin ve yenilikçi tarım uygulamalarının ziyaretçilere sunulacağını kaydetti.

Tarımın Çukurova için stratejik bir sektör olduğuna vurgu yapan Doğan, "Çukurova, Türkiye'nin en verimli üretim merkezlerinden biridir. Tarım, bölgemizde sadece ekonomik bir faaliyet değil, binlerce aile için yaşam kaynağıdır. Bu fuar, hem tarım sektörünün geleceğine ışık tutuyor hem de çiftçilerimize modern tarıma geçiş konusunda önemli kazanımlar sağlıyor" diye konuştu.

Çukurova ürünleri dünya pazarına açılıyor

Yüreğir Ziraat Odası olarak, fuarda narenciye, avokado, muz, ejder meyvesi, karpuz, şeker kamışı, yerfıstığı, pamuk, pikan cevizi, hurma, nar, papaya, pepino ve kiwano gibi Çukurova'nın verimli topraklarında yetiştirilen geniş ürün yelpazesinin de tanıtımını yapacaklarına değinen Doğan, şöyle devam etti:

"Ürün çeşitliliği ve yenilikçi üretim teknikleri bölgenin tarımsal rekabet gücünü de artırıyor. Çiftçilerimizle birlikte hem tarımsal inovasyonları hem de sürdürülebilir üretim modellerini fuarda paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu platform, üreticimizin hem ulusal hem uluslararası pazarda daha güçlü olmasına katkı sağlıyor."

Adana Tarım ve Sera ile Bahçe Fuarı'nın sadece bir ürün sergi alanı değil, tarım sektörünü bir araya getiren güçlü bir iş birliği platformu olduğunu da aktaran Doğan, "Böyle fuarlar, çiftçiler, tarım uzmanları, teknoloji geliştiricileri ve tarımsal işletmeler için önemli bir buluşma noktasıdır. Burada bilgi akışı sağlanıyor, yeni tarım teknolojileri tanıtılıyor ve sektörle ilgili iş birlikleri güçleniyor. Yüreğir Ziraat Odası olarak fuarda çiftçilere tarımsal danışmanlık, sürdürülebilir üretim teknikleri ve modern tarım uygulamaları konusunda rehberlik edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Doğan, tüm tarım üreticilerini ve sektör paydaşlarını fuara davet etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Bahis operasyonunda adı geçen 7 hakemin karnesi ortaya çıktı

Bahis oynayan 7 üst klasman hakemin karnesi ortaya çıktı
Benzine 85 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çılgın proje tanıtıldı! 350 metre yüksekte Dünya Kupası oynanacak

Çılgın proje tanıtıldı! Dünya Kupası burada oynanacak
Arabaların önüne yatıp kalkmadı! İsyan ettiği bir konu var

Arabaların önüne yatıp kalkmadı! İsyan ettiği bir konu var
Damat ve ailesinin omzu açık diye tepki gösterdiği gelin intihar etti

Giydiği gelinlik genç kızın sonu oldu! Düğünden sonra intihar etti
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
Çılgın proje tanıtıldı! 350 metre yüksekte Dünya Kupası oynanacak

Çılgın proje tanıtıldı! Dünya Kupası burada oynanacak
AK Parti, Cumhuriyet'in 102. yılına özel video hazırladı

AK Parti'den dikkat çeken 29 Ekim videosu
Taksi şoförüne defalarca vurup küfürler savurdu

Kan donduran olay! Taksi şoförünün yaşadığı kabus kamerada
Van Valiliği 29 Ekim'i Grup Yorum şarkısıyla kutladı

Valilik 29 Ekim'i yasaklı grubun şarkısıyla kutladı
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
Altın fiyatları için yeni tahmin

Altın fiyatları için yeni tahmin
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba

Zorbay Küçük de listede! Yönettiği son maçlar bomba
Karadağ'dan Türkler için yeni vize adımı

Türklere kapıyı kapatan ülke Bakan Fidan'ın çağrısıyla geri adım attı
İsrail, Gazze'yi bombaladı! Hamas'tan açıklama geldi

Hamas'tan açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.