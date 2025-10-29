Adana Tarım ve Sera ile Bahçe Fuarı Çiftçilerin Buluşma Noktası Olacak

Düzenlenecek Adana Tarım ve Sera ile Bahçe Fuarı'nın önemine değinen Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan," Böyle fuarlar, çiftçiler, tarım uzmanları, teknoloji geliştiricileri ve tarımsal işletmeler için önemli bir buluşma noktasıdır. Burada bilgi akışı sağlanıyor, yeni tarım teknolojileri tanıtılıyor ve sektörle ilgili iş birlikleri güçleniyor" dedi.

Oda Başkanı Doğan, yaptığı açıklamada Çukurova'nın tarımsal gücünü ve bölge çiftçisinin üretim vizyonunu 4-8 Kasım 2025 tarihleri arasında Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 18. Adana Tarım ve Sera ile Bahçe Fuarı'nda tanıtacağını söyledi. Doğan, fuar kapsamında bölgenin tarımsal potansiyelinin, modern üretim tekniklerinin ve yenilikçi tarım uygulamalarının ziyaretçilere sunulacağını kaydetti.

Tarımın Çukurova için stratejik bir sektör olduğuna vurgu yapan Doğan, "Çukurova, Türkiye'nin en verimli üretim merkezlerinden biridir. Tarım, bölgemizde sadece ekonomik bir faaliyet değil, binlerce aile için yaşam kaynağıdır. Bu fuar, hem tarım sektörünün geleceğine ışık tutuyor hem de çiftçilerimize modern tarıma geçiş konusunda önemli kazanımlar sağlıyor" diye konuştu.

Çukurova ürünleri dünya pazarına açılıyor

Yüreğir Ziraat Odası olarak, fuarda narenciye, avokado, muz, ejder meyvesi, karpuz, şeker kamışı, yerfıstığı, pamuk, pikan cevizi, hurma, nar, papaya, pepino ve kiwano gibi Çukurova'nın verimli topraklarında yetiştirilen geniş ürün yelpazesinin de tanıtımını yapacaklarına değinen Doğan, şöyle devam etti:

"Ürün çeşitliliği ve yenilikçi üretim teknikleri bölgenin tarımsal rekabet gücünü de artırıyor. Çiftçilerimizle birlikte hem tarımsal inovasyonları hem de sürdürülebilir üretim modellerini fuarda paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu platform, üreticimizin hem ulusal hem uluslararası pazarda daha güçlü olmasına katkı sağlıyor."

Adana Tarım ve Sera ile Bahçe Fuarı'nın sadece bir ürün sergi alanı değil, tarım sektörünü bir araya getiren güçlü bir iş birliği platformu olduğunu da aktaran Doğan, "Böyle fuarlar, çiftçiler, tarım uzmanları, teknoloji geliştiricileri ve tarımsal işletmeler için önemli bir buluşma noktasıdır. Burada bilgi akışı sağlanıyor, yeni tarım teknolojileri tanıtılıyor ve sektörle ilgili iş birlikleri güçleniyor. Yüreğir Ziraat Odası olarak fuarda çiftçilere tarımsal danışmanlık, sürdürülebilir üretim teknikleri ve modern tarım uygulamaları konusunda rehberlik edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Doğan, tüm tarım üreticilerini ve sektör paydaşlarını fuara davet etti. - ADANA