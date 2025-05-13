DEM Parti'den iktidara çağrı: Bazı düzenlemeler bayram sonrasına bırakılmadan yapılmalı

PKK'nın feshi sonrası ilk toplantı! DEM Parti'nin iktidara çağrısı var
47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor! İşte PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör

İşte terör örgütü PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör
Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık

Adana Sanayi Odası Toplantısında Ekonomik Stratejiler Masaya Yatırıldı

Adana Sanayi Odası Toplantısında Ekonomik Stratejiler Masaya Yatırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, yeni yatırım alanlarıyla sanayi alanlarının il alanına oranının yüzde 1,38'e ulaşacağını belirterek, Adana'nın sanayi ve tarım alanlarındaki sorunları ve çözüm önerilerini tartıştıkları toplantıda, bölgenin ekonomik kalkınma stratejilerine vurgu yaptı.

Yeni yatırım alanlarıyla sanayi alanlarının il alanına oranının yüzde 1,38'e ulaşacağını belirten Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç," Adana, üniversite-sanayi iş birliği ve Ar-Ge kapasitesiyle küresel yarışta yön veren şehirlerden biri olmaya kararlıdır" dedi.

Adana'da faaliyet gösteren oda ve borsaların başkanları, meclis başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Kozan Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde düzenlenen İl Oda ve Borsa Müşterek İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi. Toplantıda Adana'nın sanayi ve tarım alanındaki sorunları, çözüm önerileri ve bölgenin ekonomik kalkınma stratejileri masaya yatırıldı. Toplantının divan başkanlığını Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç üstlenirken, yardımcıları Kozan Ticaret Borsası Meclis Başkanı Süleyman Delibaş ve Ceyhan Ticaret Odası Meclis Başkanı Halil Eygi oldu.

"Birlikte daha güçlüyüz"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kozan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Çevikalp, ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Adana'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sunacak bu buluşmalar, ortak akıl üretmek için çok kıymetli. Bizler oda başkanları olarak üyelerimizin ve bölgemizin taleplerini dikkate alarak çözüm mercileri oluşturmak bizleri mutlu ediyor. Bu toplantılar, Adana'mızın ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak için önemli bir platform. Her zaman olduğu gibi birlikte çalışarak, bölgemizin potansiyelini daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum" dedi.

"Adana Marmara'ya alternatif tek üretim üssü"

Küresel değişimlerin getirdiği fırsatlara dikkat çeken ASO Başkanı Zeki Kıvanç ise, "Dünya, iklim krizi, ticaret savaşları ve teknolojik değişimlerle şekillenirken, yeşil ve dijital dönüşüm gibi fırsatlar sunuyor. İş dünyası olarak rehavete kapılma lüksümüz yok. Daha fazla iş birliği, yenilikçilik ve dayanışma ile yolumuza devam etmeliyiz. Adana'nın güçlü sanayi altyapısı, verimli toprakları ve girişimci yapısıyla Türkiye'nin Marmara bölgesine alternatif tek üretim üssü olma yolunda ilerlediğini görüyoruz. Sanayi alanlarımızda yüzde 0,45'lik payımız, 63 bin dekarlık altyapımız ve Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Kimya İhtisas OSB gibi projelerimizle bu potansiyeli güçlendiriyoruz. Yeni yatırım alanlarıyla sanayi alanlarımızın il alanına oranı yüzde 1,38'e ulaşacak. Adana, üniversite-sanayi iş birliği ve Ar-Ge kapasitesiyle küresel yarışta yön veren şehirlerden biri olmaya kararlıdır. Bu hedefe ulaşmak için tüm paydaşlarla el ele çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Adana'nın potansiyelini harekete geçirmeliyiz"

Bölgenin sanayi ve ihracat potansiyelini vurgulayan Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, "Tekstil, mobilya, kimya, tarım ve geri dönüşüm sektörlerinde Türkiye'ye yön verecek bir güce sahibiz. Ancak altyapı eksiklikleri, yüksek faizler gibi sorunlara karşı güçlü bir lobi oluşturmalıyız. Hızlı tren projesi, otoban bağlantıları ve dış ticaret yolları önceliğimiz olmalı" diye konuştu.

Toplantı, bir sonraki İl Oda ve Borsa Müşterek İstişare Toplantısı'nın Eylül ayında Adana Ticaret Odası ev sahipliğinde yapılacağı duyurularak sona erdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi

Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi
Sosyal medyada yeni tehlike! Gençler A4 kağıdına sığmak için ölümüne yarışıyor

Sosyal medyada yeni ölüm akımı: A4 challenge
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
Tarihçiden Vatikan'ı sarsacak iddia: Yeni Papa Kayserili ve benim akrabam

Tarihçiden Vatikan'ı sarsacak iddia: Yeni Papa Kayserili
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.