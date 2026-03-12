Haberler

Adana şalgamı, AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Güncelleme:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Adana şalgamının Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu. Hisarcıklıoğlu, yerel değerlere sahip çıkan Adana Ticaret Odası'na teşekkür etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Adana şalgamının, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan 45. ürün olduğunu açıklayarak, "Adana'ya ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Hisarcıklıoğlu konuya ilişkin açıklamasında, "Adana şalgamı, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan 45. ürünümüz oldu. Adana'ya ve ülkemize hayırlı olsun. Yerel değerlerimize sahip çıkan Adana Ticaret Odası Başkanımız Yücel Bayram'ı, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulunu, Meclisini ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. Avrupa Birliği süreci devam eden 46 coğrafi işaret ve 2 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

