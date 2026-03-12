Bakan Kacır, Adana şalgamının AB'den coğrafi işaret tescili almasını değerlendirdi Açıklaması

Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adana şalgamının Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almasını değerlendirerek, yerel üretim mirasını uluslararası alanda tanıtmaya devam edeceklerini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adana şalgamının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 45'inci ürün olmasına ilişkin, "Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda, Anadolu'nun kadim üretim mirasını ve özgün lezzetlerini uluslararası alanda tanıtmaya ve korumaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Adana şalgamının AB'den coğrafi işaret tescili almasını değerlendirdi.

Köklü üretim geleneği ve kendine has aromasıyla öne çıkan Adana şalgamının, AB tarafından tescil edilerek koruma altına girdiğine işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

"Böylelikle ülkemizin AB'de tescillenen coğrafi işaretli ürün sayısı 45'e ulaştı. Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda, Anadolu'nun kadim üretim mirasını ve özgün lezzetlerini uluslararası alanda tanıtmaya ve korumaya devam ediyoruz. Bu başarıda emeği bulunan tüm paydaşları ve üreticilerimizi gönülden tebrik ediyorum."

