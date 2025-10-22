Adana'nın Tescilli Lezzeti Şalgam Suyu Uçaklarda!

Adana'nın tescilli lezzeti şalgam suyu, Serfressh Şalgam ile artık uçak yolcularıyla buluşuyor.

Doğal fermantasyonla üretilen ve probiyotik özellikleriyle öne çıkan şalgam suyunun ünü her geçen gün artıyor. Adana'da yaptıkları yenilikler ve inovasyonlar ile tanınan Büyük Usta & Serfressh Şalgam, özel bir havayolu ile anlaşarak Adana şalgamını ilk kez uçaklara taşıdı. Havayolunun artık iç hat ve dış hat uçuşlarında Adana Şalgamı yerli ve yabancı binlerce yolcuya sunuluyor.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Büyük Usta & Serfressh Şalgam yetkilileri, Adana'nın kültürel ve gastronomi değerlerini geniş kitlelere tanıtmayı amaçladıklarını belirterek, "Şalgamımızı sadece Adana'da değil, artık dünyanın dört bir yanındaki yolcularla buluşturuyoruz. Bu, hem Adana mutfağını hem de şalgam kültürünü tanıtmak açısından önemli bir adım. Uçaklarda ilk kez sunulan Adana Şalgamı'na Serfressh'in öncülük etmesi Adana'mız ve bizim için büyük gurur kaynağı" dedi.