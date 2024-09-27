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Adana esnafına TEKNOFEST dopingi

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Adana'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST, esnafın yüzünü güldürecek. 2-6 Ekim tarihlerinde Adana Havalimanı'nda yapılacak festival, otellerde doluluğun yüzde 100'e ulaşmasına ve esnafın can suyu olmasına neden olacak.

Adana esnafına TEKNOFEST dopingi

TEKNOFEST, Adana esnafına katkı sağlayacak

ADANA - Adana'da 2- 6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST için otellerde doluluk yüzde 100'e ulaşırken festival, esnafa da can suyu olacak.

Adana Havalimanı'nda 2- 6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için hazırlıklar sürüyor. TEKNOFEST bu yıl ise 788 bin 161 takım sayısı, 1 milyon 630 bin yarışmacı başvuru sayısı ile yeni bir rekora imza atarken ziyaretçilerle birlikte bu sayının 4 milyonu aşması bekleniyor.

Festival alanında lezzet şöleni yaşanacak

Ayrıca Adana Havalimanı'nda ziyaretçiler için lezzet şöleni de yaşanacak. Kebapçılar ve tatlıcılar başta olmak üzere birçok esnaf festival alanında stant açarak Adana lezzetlerini ziyaretçilere sunacak.

Oteller doldu

Kentteki birçok otelde de 2- 6 Ekim arasında doluluğun yüzde 100'e ulaştığı öğrenildi.

"Bizler hazırız"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan kebapçı esnafından Yaşar Aydın, "Adana Havalimanımız yolcu uçuşuna kapandığı için üzüldük ama bu festival esnafa bir can suyu olacak. Bizler hazırız. Adana lezzetlerini ziyaretçilere sunacağız. Ekim ayı esnaflar için güzel geçecek. Önce TEKNOFEST, ardından da Lezzet Festivali düzenlenecek" dedi.

"TEKNOFEST esnafa can suyu olacak"

Tatlıcı esnaflarından Zeynep Geyik ise TEKNOFEST alanında tescilli 'Adana Bombası' tatlısıyla hizmet vereceklerini anlatarak, "Tescilli ürünümüz ile festival alanında ziyaretçilere tatlı ziyafeti sunacağız. Gerçekten TEKNOFEST esnafa can suyu olacak. Heyecanla festivali bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çok mutlu olduk"

Otelci Savaş Yükselyalçın ise doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığını belirterek, "Bizim otelimizde doluluk yüzde 100'e ulaştı. Bizler festivalden memnunuz. Sektördeki diğer otelcilerle de görüştük ve çoğu otel tamamen dolmuş. Çok mutlu olduk" diye konuştu.

Adana esnafına TEKNOFEST dopingi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Ekonomi

Adana Havalimanı Teknofest Festival 6 Ekim Adana

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