Adana'da Zirai Don Tarım Ürünlerine Ciddi Zarar Verdi

Adana'da 4 gündür yaşanan zirai don ve poyraz patates, salatalık, marul, kabak, şeftali, nektarin, erik ile karpuz gibi tarım ürünlerine zarar verdi. Nisan ayının başında hasat edilecek patateste ise verim kaybı yüzde 70'e ulaştı.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da, geçtiğimiz 4 günde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. Yaşanan don, başta Yüreğir olmak üzere Çukurova, Sarıçam ve Seyhan ilçesindeki turfanda patates tarlalarını etkiledi.

Patateste verim kaybı yüzde 70'e ulaştı

Zirai don zararı nedeniyle patateste yüzde 70 oranında verim kaybı yaşandı. Yaşanan don ve poyraz, patates, salatalık, marul, kabak, şeftali, kayısı, nektarin, erik ile karpuz gibi tarım ürünlerine zarar verdi.

"Çiftçi önlem aldı ama yeterli olmadı"

İHA'ya konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Adana başta olmak üzere Mersin ve Hatay'ı da kapsayan 4 gün süren don olayı yaşandı. Bu bölgede don sonucu 40 gün sonra hasadı başlayacak patatesler yandı. Nisan ayının başında hasat edilecek patatesler kurudu. Şeftali, kayısı, karpuz, soğan, domates ve narenciye ürünleri etkilendi. Ovanın tamamı adeta buz kesti. Soğuklama süresi uzun olduğu için ürünleri kurtaramadık. Çiftçimiz ateş yakarak, yer altı sulama sistemini çalıştırarak veya rüzgar pervanelerini çalıştırarak önlem almaya çalıştı ancak yetmedi" ifadelerini kullandı.

"Ciddi zararımız var"

Patates üreticisi Selman Demir, "160 dönüm alanda patates ektim ancak zirai don nedeniyle ürünlerim hep yandı, kurudu. Adana'da genelde don 1 gün yaşanırdı ancak bu sefer 4 gün sürdü. Ciddi zararımız var" diye konuştu. - ADANA