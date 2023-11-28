Adana Sanayi Odası'nda düzenlenen Türkiye Sigorta Buluşmaları Toplantısı'nda, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, sektörün büyümesi ve iş dünyasının sorunlarına çözüm bulma konusundaki kararlılıklarını paylaştı.

Adana'da "Türkiye Sigorta Buluşmaları Toplantısı" düzenlendi.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, Adana Sanayi Odası'nda (ADASO) düzenlenen toplantıda, kentte olmaktan onur duyduklarını söyledi.

Ana hedeflerinin, işlemleri vatandaşlarla devam ettirmek olduğunu belirten Çakmak, "Yıl başından bugüne prim üretimimiz 50 milyar liraya ulaştı. Sektörün yüzde 15'i, Türkiye Sigorta bünyesine ulaşmış durumda." diye konuştu.

Çakmak, planlarına değinerek, "Amacımız organik büyümeyi sağlamak. Hem sanayicilerimizin yanında olabilmek hem de önemli işlerde bulunabilmek istiyoruz." dedi.

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç da sigortacılık sektörünün, Türkiye'nin ekonomik büyümesine güçlü katkı sağladığını anlattı.

Türkiye Sigortanın, iş dünyasının sorunlarına çözüm bulma konusundaki kararlılığına güvendiklerini dile getiren Kıvanç, "İş dünyamızın belirsizliklere karşı güçlü bir duruş sergileyebilmesi ve sürdürülebilir büyümesini sağlaması adına sizlerden daha fazla destek bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantıya sanayiciler ve iş insanları da katıldı.