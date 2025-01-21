Üye Girişi
Haberler
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı

Bolu'da kayak merkezindeki otelde yangın! Bilanço ağırlaşıyor
Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir

10 kişiye mezar olan otel için yetkililerden vahim uyarı
Erdoğan: Olayı ilk andan beri takip ediyoruz, yangınla ilgili derhal soruşturma başlatıldı

10 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası ilk kez açıkladı
Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum

Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum

Adana'da Suriyeli Tarım İşçileri Tartışması: Ekonomi Tehdit Altında mı?

Adana'da Suriyeli Tarım İşçileri Tartışması: Ekonomi Tehdit Altında mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da tarım sektörü temsilcileri, Suriyeli işçilerin ülkelerine dönmesi durumunda sektörde ciddi sorunlar yaşayacaklarını savunurken, elciler ise bunun sorun teşkil etmeyeceğini iddia ediyor. Polemik, tarım iş gücünün geleceğini tartışmaya açtı.

Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'da elciler ve tarım temsilcileri arasında 'Suriyeli işçilerin gitmesi' polemiği yaşandı. Elciler Suriyelilerin gitmesinin tarım sektörüne zarar vermeyeceğini, tarım sektörü temsilcileri ise sektöre ciddi zarar vereceğini savundu.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. 11 yıldır tarım sektöründe ciddi ara eleman ihtiyacını kapatan Suriyelilerin dönmesi sektör temsilcilerini endişelendirdi.

Elciler 'sorun olmaz' dedi

Türk tarım işçilerinin başta turizm olmak üzere hizmet sektörüne yöneldiğini belirten temsilciler, Suriyeli tarım işçilerinin ülkesine dönmesi halinde ucuz işçilerin Türkiye'ye getirilmesi gerektiğini belirtti. Ancak tarım elcileri, Suriyelilerin ülkesine dönmesinin sorun teşkil etmeyeceğini savundu.

Portakal hasadı sırasında bahçede karşı karşıya gelen Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ile tarım elcisi Hayrettin Çelik arasında polemik yaşandı.

"Yerli işçilerimizi de desteklememiz lazım"

Elci Hayrettin Çelik, Türk tarım işçilerinin teşvik edilmesi gerektiğini anlatarak, "Şu anda Suriyeli tarım işçilerinden giden olmadı. Bizim 10 yıl önceki tarım işçilerimiz farklı sektörlere kaydığı için şu anda çalışan işçilerin yüzde 70'i Suriyeli. Bu bir gerçek. Eğer dönüş olursa biz tekrar doğu illerinden işçi talep edeceğiz. İşçilerin Adana'ya gelmemelerindeki en büyük sebeplerden bir tanesi de kira fiyatları. Biz işçiyi teşvik etmek istiyorsak işçilerin barınma yerlerini temin etmemiz lazım. Çukurova büyük bir ova. 11 yıldır Suriyeliler var ama bizim yerli işçilerimizi de desteklememiz lazım. Eğer bu Suriyelilerin hepsi birden ülkelerine dönerse sıkıntıyla karşı karşıya geliriz. Önlem alınması lazım" ifadelerini kullandı.

"Suriyeliler gittiğinde işçi bulamayacağız"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ise 11 yıl önceki tarım arazileriyle şimdikiler arasında fark olduğunu belirterek, "Suriyeliler gittiğinde işçi bulamayacağız. Çok ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Afrika ve Türk cumhuriyetleri ülkelerinden işçi getirmeliyiz. Bu kişiler için prefabrik yapılar yapılıp barınmaları sağlanmalı" dedi.

"Eskiden bu kadar ekili alan yoktu"

Son 10 yılda birçok yeni narenciye ağacı ekildiğini hatırlatan Doğan, "Suriyelilerin gitmesi demek tarım sektörünün bitmesi demek. Onlar yokken de bizim tarım sektörümüz vardı ama bu kadar ekili alanımız yoktu. Sert çekirdekli ürünlerimiz yoktu. Damlama sulama sistemlerimiz yoktu. Bu meyvelerin toplanması, budanması ve hazırlanması hep işçilerle yapılan işler. Suriyeliler gittiğinde tarım sektörü sekteye uğrar. Yeni narenciye ağaçları ekildi onlar büyüdüğünde biz işçi bulma konusunda daha da sıkıntıya gireceğiz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Galatasaray Dinamo Kiev'i yenerse çuvalla parayı kasasına koyacak
img

Ünlü ilahiyatçıdan ezber bozan "Sünnet" çıkışı
img

10 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası ilk kez açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump hızlı başladı: ABD DSÖ'den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi

1600 kişiyi affeden Trump'tan ülkenin kaderini değiştiren imza
4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu

Çocuğun babası olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu
Ünlü ilahiyatçı Abdülaziz Bayındır'dan ezber bozan 'Sünnet' çıkışı

Ünlü ilahiyatçıdan ezber bozan "Sünnet" çıkışı
Bolu Kartalkaya'daki yangında cama çıkan insanların feryatları yürek dağladı

Yangının ilk başladığı anda kaydedilen görüntü yürek dağladı
Ülkü Ocakları Başkanı'ndan gözaltına alınan Ümit Özdağ için sert sözler

Ülkü Ocakları Başkanı'ndan Ümit Özdağ için tehdit gibi mesaj
Premier Lig ekibinden Barış Alper Yılmaz için astronomik teklif

Barış için gelen teklife bakın

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.