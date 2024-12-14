Adana'da Şap Hastalığı Aşısı ile Hayvan Sağlığı Korundu

Türkiye'de şap hastalığına karşı bu yıl aşılama döneminin üçe çıkarılmasıyla 253 bin büyükbaş hayvanın ücretsiz aşılandığı Adana'da hastalığa rastlanmadı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, AA muhabirine, şap hastalığının virüslerin neden olduğu çok bulaşıcı bir hastalık olduğunu söyledi.

Hastalığın yüzde 100 bulaşma oranıyla çok kısa sürede geniş hayvan kitlelerini etkileyebildiğini vurgulayan Kökçüoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının şap hastalığıyla mücadele kapsamında bu yıl aşılama dönemini ikiden üç doza çıkardığını belirtti.

Kökçüoğlu, ilkbaharda iki, sonbaharda bir olmak üzere kentte toplam 253 bin büyükbaş hayvana üç doz şap aşısını ücretsiz uyguladıklarını dile getirdi.

Adana'da aşılama çalışmalarının aralıkta tamamlandığını belirten Kökçüoğlu, şöyle konuştu:

"Adana'da 253 bin büyükbaş hayvanımız bulunmaktadır. Bu yıl büyükbaş hayvanlarımızın yüzde 100'ünü aşıladık. Geçmiş yıllarda iki kez şap aşısı uygulanırken bu yıl üç kez ve bunun tümünü ücretsiz olarak yaptık. 2023'te ilimizde 5 şap vakası görülürken bunları da söndürdük. 2024 yılında yaptığımız üç aşılama ve yüzde 100 aşılama oranıyla sıfır şap vakasıyla karşı karşıya kaldık. Bu tüm veteriner hekimlerimizin, hayvan yetiştiricilerimizin başarısı."

Kökçüoğlu, gelecek yıl da kentte şap aşısı uygulama takvimi kapsamında etkili bir çalışma yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

"Hayvancılıkta tek kural aşı"

Yıldıray Pehlivan da aile işletmecisi olarak 30 yıldır besicilik yaptığını söyledi.

Besicilikte aşılamanın çok önemli olduğunu anlatan Pehlivan, "Hayvancılıkta tek kural aşı. Hayvan hastalanmadan yapılan aşının çok önemi var. Çünkü bir hayvan hastalandı mı onun iyileşmesi çok zor masraflı oluyor. Bakanımız, bu yıl şap aşısı sayısını üçe çıkardı. Bu yıl bölgemizde şap hastalığı duymadım. İnşallah bundan sonra da olmaz." diye konuştu.

Mehmet Ali Perçin de 24 yıl önce bir hayvanla başladığı besicilikte şu an 400 büyükbaş hayvanın bulunduğunu belirtti.

Şap hastalığıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar için teşekkür eden Perçin, "Aşılarımız önce yılda iki kez yapılıyordu, şu an üç kez yapılıyor. Şu an şaptan dolayı hiçbir sıkıntımız yok. Ayrıca iki yıldan beri aşı ücretsiz." ifadesini kullandı.