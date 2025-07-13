Adana'da Sanayi-Üniversite İş Birliği Protokolü İmzalandı

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) ile Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) arasında sanayi-üniversite iş birliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir protokol imzalandı. AOSB Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen törende imzalar, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ile ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen tarafından atıldı. Törene, her iki kurumun yöneticileri, akademisyenleri ve idari temsilcileri de katılım sağladı.

İmzalanan protokol kapsamında, ATÜ akademisyenleri AOSB'de faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına danışmanlık, proje geliştirme, araştırma ve teknik analiz gibi alanlarda destek verecek. Ayrıca öğrencilere uzun süreli staj ve uygulamalı eğitim olanakları sunulurken, mezunlara yönelik istihdam destekleri ve firmalarla doğrudan temas kurabilecekleri kariyer fırsatları oluşturulacak. ATÜ Teknoloji Transfer Ofisi'ne AOSB bünyesinde mekansal destek sağlanacak ve ortak Ar-Ge projeleri, teknik ziyaretler, seminerler ile eğitim programları düzenlenecek.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, iş birliğinin sanayiciler için bilimsel destek, öğrenciler için ise sektöre güçlü bir geçiş fırsatı sunduğunu vurgulayarak, "Geleceğin rekabeti bilgiyle şekillenecek. AOSB olarak üretimi sadece fiziksel değil, entelektüel bir süreç olarak da görüyoruz. Bu iş birliğini, Adana'nın güçlü yarınları için atılmış stratejik bir adım olarak değerlendiriyoruz." dedi.

ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen ise AOSB ile kurulan bu ortaklığın üniversitenin sektöre entegre olma hedefi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Öğrencilerimiz reel sektörü yakından tanıma fırsatı bulacak, akademisyenlerimiz ise sahadaki ihtiyaçlara yönelik bilimsel çözümler üretecek. ATÜ'nün bilimsel birikimini AOSB'nin vizyonuyla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Protokolle birlikte ATÜ tarafından AOSB'ye yönelik tezli-tezsiz yüksek lisans programları, MEB onaylı teknik eğitimler ve sürekli eğitim modülleri sunulacak. Böylece üniversite ile sanayi arasında bilgi ve tecrübe temelli sürdürülebilir bir iş birliği modeli hayata geçirilmiş olacak.

Törene ayrıca; AOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri M. Nedim Büyüknacar, Yusuf Kara, Mehmet Tosmur, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, ATÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Haşim Kelebek, Genel Sekreter Doç. Dr. Nihat Döngel, Dekanlar Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu, Prof. Dr. Naime Filiz Özdil, Prof. Dr. Salih Yılmaz, TTO Müdürü Doç. Dr. Levent Aydemir, Doç. Dr. Abdurrahim Dal, Öğr. Gör. Manolya Güldürek ve Özel Kalem Müdürü Tuğba Bilici katıldı. - ADANA