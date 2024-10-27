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Adana'da Portakal Hasadı Başladı, Verim Düşüklüğü Yaşanıyor

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Adana'da erkenci portakal hasadı başladı, ancak aşırı sıcaklar nedeniyle verim geçen yıla oranla yüzde 50 düşük. Beklenen rekolte 371 bin ton, ancak çiftçiler yüksek maliyetler ve düşük verimle karşı karşıya.

Adana'da portakaldan 371 bin ton verim bekleniyor

Adana'da erkenci portakal hasadı başladı

ADANA - Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'da portakal hasadı başladı. Sıcak havanın verimi etkilediği ve kent genelinde 149 bin dönüm alanda ekilen portakaldan 371 bin ton rekolte bekleniyor.

Türkiye'nin narenciye ihtiyacının 3'te 1'ini karşılayan Adana'da erkenci Navelina ve Fukumoto cinsi portakallarda hasat başladı. Türkiye'de 600 bin dönüm, Adana'da ise yaklaşık 149 bin dönüm alanda üretimi yapılan portakal için işçiler sabahın erken saatlerinde bahçelere giriyor. Binbir emekle toplanan portakallar kamyon ve tırlara yüklenip önce yurt içine sonra da yurt dışına gönderiliyor.

Sıcak hava verimi etkiledi

Bu sene etkisini gösteren aşırı sıcaklar nedeniyle Adana'da birçok narenciye ürünü gibi portakal da etkilendi. Geçen sene dönüm başına ortalama 5 ton verim alınan portakaldan bu sene 2-3 ton verim alınıyor. Kent genelinde ise 371 bin ton rekolte beklenirken portakalın bahçede kilogram fiyatı ise 15-18 lira arasında satılıyor.

"Çiftçinin yüzü gülmüyor"

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, çiftçinin narenciyeden umduğunu bulamadığını anlatarak, "Bu yıl iklim şartları nedeniyle verim düşüklüğü var. Bu sene portakalda verim çok düşük olduğundan dolayı fiyatlarda 15-18 lira arasında değişmekte. Biz bu portakalı başta Rusya olmak üzere, Ukrayna, Bosna Hersek, Kosova, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Irak ve Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Bu sene verim düşük fiyatlar yüksek ama çiftçimizin yüzü gülmüyor. Geçen yıla oranla yüzde 50 verim düşüklüğü var. Portakal, 15-18 liradan şuanda alıcı buluyor ama maliyeti anca kurtarıyor" ifadelerini kullandı.

"Seneye verimi yüksek bekliyoruz"

Adana'da portakal hasadının Mayıs ayı sonuna kadar devam edeceğini vurgulayan Doğan, "Adana genelinde 149 bin dönüm alanda portakal ekimi var ve 371 bin ton portakal rekoltesi bekliyoruz. Geçen yıl narenciyeden 3 milyon 200 bin ton rekolte aldık. Ama bu yıl o verimin üçte birini dahi alamayacağız gibi gözüküyor. Portakal hasadı Mayıs ayı sonuna kadar Adana'da devam edecek. Bu sene ağaçlar az meyve verdiği için seneye güzel bir verim bekliyoruz" diye konuştu.

"Maliyetler yüksek"

Çiftçi Mehmet Yıldırım ise verimin düşük olduğunu belirterek, "Fiyatlar 15-18 lira arasında gidiyor. Ürünlerimizde verim geçen seneye göre çok düşük. Hava şartlarından dolayı verim böyle oldu, maliyetler çok yüksek" dedi.

Adana'da Portakal Hasadı Başladı, Verim Düşüklüğü Yaşanıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Ekonomi

Çiftçilik Ekonomi Yaşam Adana Tarım

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